香港大埔宏福苑惡火延燒…消防揪2點「不尋常」港府：不排除刑案將嚴查

國際中心／綜合報導

大埔的宏福苑宏昌閣外牆的棚架失火，消防人員滅火時發現「2不尋常點」。（圖／翻攝畫面）

香港大埔宏福苑26日爆發五級大火，已造成36死、279人失聯。消防人員滅火時發現「2不尋常點」，進而導致燃燒速度異常，香港保安局局長鄧炳強27日凌晨表示，現場初步調查顯示 「不排除刑事案件可能性」，將進行嚴查。

發生火災的住宅區為大埔宏福苑，已有42年歷史，屋苑有8幢樓合計1984個住宅單位；火警發生前，該屋苑正進行外牆維修，建物外搭上了鷹架，並鋪設保護網、防火布、塑膠布等。

消防局獲報後隨即派遣大批消防員到場撲救，但火勢相當猛烈，火警先於下午15時02分升為三級，再於15時34分升高為四級，晚上18時22分升為五級（現場火勢完全失去控制而且迅速蔓延）。據悉，現場還傳出爆炸聲響，另根據網路流傳的照片，可見大火已燒至大樓頂樓，屋內熊熊火光，還有火焰噴出窗外，濃煙席捲半空。

廣告 廣告

根據《香港01》報導，消防人員滅火時，發現大廈外牆的保護網、防火布、塑膠布燃燒速度比合規物料遠遠猛烈，實屬「不尋常」；而沒被波及的大廈外牆上一些窗戶的通風位置則貼有發泡膠板，而發泡膠板遇熱時，也更易延燒，也非常不正常。對此，鄧炳強指會向刑事方向調查。



更多三立新聞網報導

王薀降2神蹟信了…李威曝入教原因：演藝圈找不到平靜「如今感諷刺」

小骨折奪命？8歲童在校摔斷手「治12天竟突猝死」死因未知

差一步就要被火化…泰國婦「突死而復生」狂敲棺材嚇瘋眾人

單親媽想不開「殘殺2子望同上路」獨活冷血：我生的有權「帶走」他們

