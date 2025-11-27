香港大埔宏福苑惡火 原定於香港舉行的MAMA頒獎典禮恐取消

記者蒲世芸／綜合報導

香港大埔宏福苑26日爆發五級大火，韓國媒體也相當關注。原定於28至29日在香港啟德體育場舉行的韓國流行音樂頒獎典禮Mnet MAMA Awards等多項活動，也傳出可能延期的消息。

韓媒曝原定在香港舉行的2025MAMA頒獎典禮可能延期。（圖／翻攝自IG @mnet_mama）

這一次的「MAMA Awards」，是久違七年再次強勢回歸香港，包括南韓演員朴寶劍、G-Dragon、Stray Kids、Ive和怪物新人如Cortis、All Day Project等都將來到香港參與；原定還有國際著名演員周潤發和楊紫瓊驚喜擔任頒獎嘉賓。而因為此次大火，不少韓國網友上網連署呼籲2025 MAMA亞洲音樂大獎頒獎典禮應該要取消。

原定MAMA與會嘉賓。（圖／翻攝自IG @mnet_mama）

