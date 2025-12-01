香港大埔宏福苑火警百死！陳珮騏「弟媳娘家在附近」急致電現況曝光

娛樂中心／綜合報導

香港大埔宏福苑上月26日發生嚴重火災，截至今（1）日凌晨累計146死、79傷，另有超過百人失聯，不排除數字再攀升。台灣女星陳珮騏透露親弟弟也在香港，弟媳娘家更是位在事發地點附近，讓她第一時間焦急致電關心，所幸一切平安。

陳珮騏。（圖／翻攝自陳珮騏臉書）

香港爆發77年來最嚴重火警，陳珮騏表示親弟一切平安，弟媳娘家除了空氣問題外，沒有任何災損。儘管如此，她仍掛心香港朋友及粉絲，也祝福同樣喜愛韓國男團「ASTRO」的香港囉哈（粉絲名）安全。

宏福苑大火奪走128條人命，截至29日，仍有約200人下落不明。（圖／翻攝自X平台 @ShubhamQuest）

香港大火震驚海內外，鄧紫棋心繫家鄉，日前在中國開唱忍不住情緒潰堤；謝安琪從童年、出道一直到結婚之前，都在宏福苑成長，如今眼見街坊鄰居住家遭吞噬，痛心直呼：「數天內告別了我的舊同學、我敬愛的長輩和眾多的好鄰居，我的心痛是無法言喻的沉重。」

