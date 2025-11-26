香港大埔宏福苑還在燒！惡火已奪13命 37歲消防員「失聯半小時」殉職

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

香港大埔宏福苑今（26）日下午發生重大火警，火勢一路延燒至晚間仍未獲控制，濃煙瀰漫整片屋苑。這起事故目前已奪走至少13條人命，其中包含一名年僅37歲的消防員；另有15人受傷，分別送往多家醫院急救。香港特首李家超已召集跨部門緊急會議，並向罹難者家屬與傷者表達慰問。

香港大埔宏福苑今（26）日下午發生重大火警，火勢一路延燒至晚間仍未獲控制，濃煙瀰漫整片屋苑。（圖／美聯社）

事故發生在下午2點52分，宏福苑宏昌閣外牆搭建的棚架率先冒出火苗，隨即竄起大量黑煙。消防隊抵達後發現火勢猛烈，大火警報於10分鐘後提升至3級，下午3點34分進一步調高至4級；晚間6點22分再度提升至5級警報。現場不時傳出爆炸聲響，火舌並延燒至鄰近數棟大樓。

消防處稍晚證實，共有至少13名民眾罹難，其中包括一名出勤消防員殉職。傷者共有15人，目前陸續分送至多間醫院救治。

殉職的消防員姓何，今年37歲，香港消防處處長表示，何姓消防員入職約9年，他今日下午3點1分抵達火場，並在地面層協助灌救。約30分鐘後與外界失去聯絡，何姓消防員下午4時1分在宏昌閣對面空地被尋獲時，面部有明顯燒傷痕跡傷，送醫搶救後仍宣告不治。另有一名消防員因熱衰竭送醫。

香港特首李家超極度關注這起重大火災，得知有消防員在執勤中殉職，極度哀傷。他透露已啟動緊急事故監察及支援中心，要求保安局與消防處掌握最新救援狀況，並指示各部門將市民安全置於首位，提供一切必要協助。醫管局也同步啟動應變措施，全力救治傷者。

