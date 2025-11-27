香港大埔惡火奪44命！杜汶澤沉痛發文悼念死者

杜汶澤發文悼念香港大埔區宏福苑社區大火死者。(圖／中時資料照)

香港新界大埔區宏福苑社區大火，目前造成至少44人死亡、62人受傷，其中17人命危，成為1962年以來香港最致命火災。噩耗傳出後，不僅許多活動都取消，許多藝人也紛紛發文悼念，包括近年移居台灣的港星杜汶澤，第一時間就透過社群表達悼念之意。

杜汶澤在Instagram限時動態發文，先是轉發相關新聞報導畫面，說明當下狀況，只見多人葬身火窟，除了當地住戶之外，還包括為了救火殉職的消防員，面對噩耗接二連三傳來，杜汶澤悲痛寫下：「願亡者安息，傷者早日康復」，文末附上雙手合十的符號。隨著災情進度不斷更新，死傷人數逐漸攀升，他也貼出《般若波羅蜜多心經》經文，希望亡者安息。

杜汶澤接著發出黑底白字文，語氣沉重表示：「工作不順利?家人生病?感情有問題?不管你在承受什麼，這些事情相對人命、生離死別，又算什麼」，接著感概表示：「看到新聞有老人家，老公在外面，老婆還在火場，你會覺得，生活上的事情沒有什麼大不了」，似乎要所有人珍惜當下每一刻，接著隔空喊話：「大家Stay Strong！加油！」。

根據《東網》報導，執法部門經過調查後，發現建築物外牆物料並不符合規定，由於涉及嚴重疏忽，警方已經逮捕兩名建築公司董事，以及一名工程顧問，三人均涉嫌《誤殺》罪名，不排除刑事案件的可能性。

