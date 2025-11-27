香港大埔火災慘重！朱立倫發聲：應團結一致

▲國民黨前主席朱立倫為香港祈福。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 香港新界大埔宏福苑社區昨（26）日發生嚴重火災，7棟大樓同時陷入火海，截至今（27）日下午已經累積超過50人死亡，更有消防員殉職。對此，國民黨前主席朱立倫表示，「在這個艱難時刻，不論身處何地，我們都應團結一致，為傷者祈求早日康復，為逝者祈求安息」。

香港新界大埔宏福苑社區從昨（26）日下午開始發生火災，隨後火勢從外牆棚架蔓延到其他棟大樓，最終有7棟30層樓高大樓同時陷入火海，消防單位到場時，只能盡力撲滅火勢。

朱立倫今日在臉書發文表示，「看到昨日香港油麻地發生的嚴重火災，造成多位市民受傷甚至不幸罹難，我的心情十分沉重。」

朱立倫強調，安全，是所有經濟、社會活動的基礎，沒有安全穩定的環境，一切的發展都將成為空談。

朱立倫呼籲，「在這個艱難時刻，不論身處何地，我們都應團結一致，為傷者祈求早日康復，為逝者祈求安息，過去台灣發生災難，香港朋友因為良善而支援台灣。」

朱立倫喊話，「此刻，更希望香港社會能盡快走出陰霾，恢復正常生活、繼續閃耀為那自由綻放光芒的東方之珠。」

