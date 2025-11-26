香港大樓嚴重火警！濃煙竄多棟 已知4死5傷

▲香港大埔宏福苑住宅大樓爆發嚴重火警，火勢延燒多棟大樓，已知造成4死5傷。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港新界大埔區今(26)日下午爆發嚴重大樓火警，正在進行外牆整修工程的住宅大樓「宏福苑」突然起火，火勢隨著棚架直竄，多棟大樓陷入火海和濃煙，香港消防單位將火勢升級至最嚴重的「四級火警」，目前已知至少4死5傷。

根據香港01與明報等香港媒體報導，事發於下午2時51分，位於大埔區宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，多位民眾報案。消防單位出動一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級。

大火迅速蔓延至樓層內部，現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生。直至傍晚6時，火警造成最少4死5傷，其中一名消防人員殉職，還有一人生命跡象垂危。

火警發生前，宏福苑正進行外牆維修，所有大樓外牆都搭上了竹棚架，方便工人維修。

由社群平台上的許多影片畫面可見，現場火勢和大量濃煙席捲；火焰不斷從屋內噴出窗外，當地消防單位呼籲附近居民盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區，目前仍待調查火警來源。

