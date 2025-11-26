香港大樓大火火苗擴散 附近中學山林起火

香港大埔住宅發生大火，附近的王肇枝中學旁的山腳也出現火苗。翻攝網路



香港大埔的宏福苑高樓住宅群，週三（26日）下午發生火災，一路延燒至夜間更加猛烈。火場猛烈的火星似乎有擴散跡象，網傳畫面顯示附近一所中學旁的森林已經冒火。

TVB電視台直播畫面，由香港網友截圖的網路圖片顯示，大埔王肇枝中學後方的山腳出現火苗。當地與火場隔著一條河，但直線距離僅約200公尺。

報導指出香港週三夜間風勢很大，氣候又非常乾燥，對於控制火勢來說都是不利的局面。香港政府已經宣布宏福苑大火屬於「五級」最嚴重等級的火災，意即難以滅火，只能等待火場自行燒盡熄滅。

宏福苑附近有多所學校，香港政府已經宣布該區學校週四（27日）全面停課。

