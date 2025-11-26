香港大樓火災增至12死！居民：警報器都沒響

▲香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，造成至少12人身亡與16人受傷，火勢至晚間仍未撲滅。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少12人死亡與16人受傷，有大樓居民表示，事發當下完全沒有聽到任何警報聲，香港特首李家超晚間緊急召開會議。

根據港媒香港01報導，今日（26日）下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆竹棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，晚上6時22分升為五級。

居於在其中一棟大樓30樓的林姓男子表示，約下午3時許突然聞到煙味及聽到竹棚爆開的聲音，打開門後看到濃煙，於是馬上下樓疏散，但沒有聽到警報聲。他指，其居住的大廈與首先起火的宏昌閣相隔兩棟，火勢蔓延得很快，相隔20分鐘後便蔓延至其他大樓。

他坦言，除了錢包和手機，其他甚麼都沒帶。今晚可能到親戚家暫住。他又指，大樓大維修自兩年前開始，預計2026年4至5月完工。

截止至晚間，這場大火已造成12人死亡16人受傷，一名消防員殉職。37歲消防員何偉豪，入職9年，事發時前往現場進行滅火救援工作。他於下午3時01分到場，在地上進行救援，至3時半失聯，消防於下午4時01分在宏昌閣發現他，當時他臉部有燒傷，救護員進行急救及心肺復甦，並送院搶救，惜他於下午4時45分證實不治

香港民政事務總署晚間宣布，加開臨時庇護中心和跨部門援助站，臨時庇護中心增至5個。

香港特首李家超今（26日）在社群平台表示，對今日下午在大埔宏福苑發生的大火極度關注。大火導致多人傷亡，其中有消防人員執行職務時殉職，他表示哀悼，並對死者家屬和傷者致以深切慰問。

李家超指出，已即時啟動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處的回報，並指示部門全力做好滅火救援工作。各政府部門全力協助受火警影響的居民，將市民安全及福祉放在首位。

