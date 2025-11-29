香港大樓火災敲警鐘 柯呈枋籲強化安檢 技術人才與學界合作

香港大樓火災引警覺，柯呈枋表示，自己在擔任勞動部分署長期間，積極推動消防安全設備管理班等職訓課程。（圖：柯呈枋競辦提供）

▲香港大樓火災引警覺，柯呈枋表示，自己在擔任勞動部分署長期間，積極推動消防安全設備管理班等職訓課程。（圖：柯呈枋競辦提供）

香港日前發生重大火災事件，引發各界對居家消防安全的關注。爭取國民黨提名參選彰化縣長的柯呈枋今（二十九）日指出，彰化縣近年在縣府投入與企業捐助下，住宅用火災警報器（住警器）安裝率已從一○九年的五十七%，提升至九十九%，成效全國矚目，但仍不能因此鬆懈。

柯呈枋表示，彰化自一○九年建置線上申請系統後，使住警器補助申請更便利，加速住宅防火設備普及。他強調，未來應持續推動智慧化安檢、高風險建物管理與老舊設備汰換，讓消防安全更完整。

柯呈枋表示，香港大樓火災引警覺，自己在擔任勞動部分署長期間，積極推動「消防安全設備管理班」等職訓課程。當時台北一名二十八歲的賴沛泠，高中畢業後南下接受半年免費消防訓練，憑藉技術白手起家，甚至承接總統府消防維護案，成為青年投入消防技術領域的成功典範。

柯呈枋指出，消防安全不只靠設備，也需要穩定且專業的人才供給。柯呈枋表示，彰化更有大葉大學長期深耕消防教育與技術創新，但在培育消防工程師的過程中，面臨少子化、資源有限與研究能量受限等挑戰，若缺乏制度性支持，將影響國家消防專業人才的穩定來源。他期盼政盼與學界攜手合作，共同維繫人才發展，為公共安全打下更扎實的基礎。

柯呈枋強調，香港火災再度提醒消防安全的重要性，彰化必須提前部署、不能「出事後才後悔」。若有機會服務縣政，他將推動更完善的安檢制度與人才培育計畫，讓縣民居住更安心。