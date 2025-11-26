香港大樓鋼架起火釀4死3傷 消防員不慎摔落殉職

香港大埔一棟大樓發生重大火警，現場多名住戶受困，還有一名消防員不幸殉職。（圖／達志影像美聯社）

香港今天下午發生重大火警，位在大埔的一棟大樓，因為外牆鋼架著火，火勢迅速蔓延。現場一度有多名住戶受困，稍早傳出一名消防員在現場搶救時，不慎摔落殉職。目前已知造成至少四死三傷。

這場大火發生在香港大埔的宏福苑，濃煙與火焰沿著大樓外牆迅速向上蔓延，黑色濃煙直沖天際，現場棚架不斷掉落，並伴隨著陣陣爆炸聲。消防處接獲通報後，立即派出2隊消防員前往現場，並使用雲梯進行灌救，但火勢十分兇猛，甚至延燒到附近建築物。

現場民眾表示，大火發生時警鈴並未響起，沒有任何預警，只聽到一聲巨大的爆炸聲，許多人不知道發生了什麼事。有居民焦急地尋找家人，表示自己的太太還在裡面，卻找不到她的下落。在火災現場，多名居民因無法逃出而呼救，情況十分危急。

據了解，一名消防員在救火時不幸跌落，當場殉職。多名傷者被陸續送往附近醫院接受緊急救治。在醫院中，有身穿全套消防衣的傷者全身被燒得焦黑；還有多名傷者雙目緊閉，躺在擔架床上，需要戴上氧氣罩等待治療。截至目前，已有7人被送往醫院，其中4人不幸死亡，2人情況危急。香港當局正在進一步調查火災原因，並全力搶救傷者。

