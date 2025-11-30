香港大浦宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。
火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。
太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。
這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。
李先生住在宏昌閣，他的家位於二樓，距離起火地點非常接近。
收到電話一刻，他還未意識到事態的嚴重性，「以為是有人煲燶粥（把粥煮焦），」掛了電話之後，李先生馬上更換衣服，再去收拾東西，這些動作，大概花了8分鐘時間。
直到他準備離開，打開家門一刻，「我就呆了，然後咳嗽，那些（黑）煙是呯一聲撲面而來，」他形容當時眼前一黑，看不到外面的環境，「那些煙是吞噬，然後立刻就把門關上。」
事後回想，李先生認為當時太太給予的信號並不是太過緊急，而另一個重要的原因，是事發時候，「我完全沒有聽到（火）警鐘聲。」
拯救鄰居
關上門之後，李先生致電給太太，希望向她了解到底發生了什麼事。
「她已經在哭了，」他告訴太太，由於外面太大煙霧的關係，自己目前無法離開，「她聽到我說我走不到，哭得更加厲害。」正如很多在外面焦急憂慮的家屬，他的太太情緒比他更加激動。
再次掛線之後，李先生開始尋找家裡的毛巾，濕水之後把門縫塞住。
不過十分鐘，他聽到外面的走廊有一些呼叫的聲音，他把沾濕了的毛巾掩住自己的口鼻，然後開門衝了出去，眼前仍然看不見任何事物，煙霧強烈刺鼻，「開始有一點害怕…而且我不斷流眼水，開始咳嗽，覺得透不到氣，呼吸很困難。」
在走廊的時候，他聽到有人繼續在呼叫，他也大聲回應，叫對方「過來啊，過來啊」，在摸黑之中，他觸踫到有人在他的前方，然後馬上把對方拉進屋內，那是一對年過50歲的夫婦。
兩人告訴李先生，他們家裡的玻璃窗因為高溫的緣故已經爆破，因為無法繼續逗留在原處，所以冒險出去走廊。
進了屋之後，那名太太告訴他，在走廊的時候，曾經有聽過一名外傭呼叫「婆婆、婆婆」，但之後已經沒有再聽到聲音，「那一刻我有一點想找姐姐（外傭）或婆婆，」但礙於無法判斷她們的位置，故最終沒有再次出門。
談到這一個片段，李先生忍不住流下眼淚，至今仍然耿耿於懷，「每一次想起，我就很內疚，我覺得好像有人沒有救到，我沒有再開門嘗試出去尋找……」
冷靜下來之後，一方面，他們各自與在外面的家人保持聯繫，另一方面開始思考逃生的方法。
自出生以來便在宏福苑長大及生活的他，知道每一座大廈都會有兩個逃生門，第一個是通往大堂，第二個是大廈的後門。
「但叔叔告訴我，最近我們的那個逃生門，據他所知長期都是被鎖上的，」剩下一個能通往大堂的逃生門，也被在外面的太太告知大堂已經失守成為火海，「那一刻，我就知道，原來兩個逃生門已經不是用來逃生，是一個死局。」
最終，他們三人選擇留在家中，等待消防員前來救援。
與死亡的距離
李先生記得，當時所有的電力突然停了，在暗黑的環境之中，隨著濃煙增加，呼吸也變得愈來愈困難。
大約一個小時之後，三人見到消防員在窗外出現，以為出現一線生機，能夠獲救，他們立刻把窗戶打開，不斷大叫救命。
「他們（消防員）用大聲公（喊話器）說安排中，你們保持鎮定，留在原地，等待救援，安排中，那一下是......第一次覺得，有一點被reject（拒絕）的感覺，有一點失落。」
他心裡明白，樓上不斷有物件掉落下來，猜想情況並不樂觀。於是，他們只能夠繼續留在屋裡等待救援。
但留在屋內的時間愈久，身體及心理的狀態就愈虛弱。
等待期間，看著窗外冒起烈火，不斷傳來的爆炸聲，那個剎那，他突然感覺死亡和自己很接近，無助的感覺湧上心頭，他開始拿出手機，在Whatsapp上逐個逐個朋友開始道別。
「我走唔到......」、「如果我有事幫我照顧啲仔女」、「各位保重」。
同一時間，他的母親也致電給他，為免母親擔心，李先生騙在電話另一頭的母親，自己沒事，消防員正在拯救他，也嘗試故作冷靜，「掛線那一刻，我的眼淚就開始飆，覺得我要死了，走不到了。」
就在呼吸困難、開始感到眩暈之際，消防員再次出現於窗外，說會用雲梯把他們救出。這讓逐漸陷入絕望的三人，再次見到希望。
三人逐一沿著狹小的窗口，登上雲梯離開。李先生記得，鄰居太太著他先行離開，這個舉動，仍然讓他印象深刻，「那刻我都很感動，那個時刻，你等了這麼久，任何人都想做第一個被救，（但）她說你先走。」
最終李先生讓兩人先行離開，最後當他獨自一人留在屋內等候的時候，望著家裡的一切，突然一種感覺湧上心頭，「那一刻不想走，」他說，在歷時數小時火災期間，心裡盼望的是可以離開，但到真的要離開的那一刻，要跟這個家永別的時候，情緒開始出現。
宏福苑是他生活了一輩子的家。
那些他喜歡的攝影器材、心愛的模型玩具、限量版、以及妻子和孩子視為珍寶的物品，他知道自己全部都帶不走。最近，日本玩偶「吉伊卡哇」（Chiikawa）深受大眾歡迎及追捧，李先生向記者如數家珍般，提及自己所收藏的各個特別版，「澳門有個特別版出了，我又特意去澳門買， 特意飛去上海的旗艦店。」
但這些，全部都帶不走了。
「火跟你說，你不能拿走它，你沒有資格、沒有能力去阻止我吞噬它，而你是沒有任何反駁的機會，那一刻，我就站在這裏想這個問題。」
最後，他拿了護照、孩子的利是、少量現金、平板電腦和電話，然後便依照消防員的指示，鑽出窗外、越過棚架，登上雲梯。
「在雲梯的時間，我覺得是漫長過在家裡逗留的時間，」李先生憶述，上到雲梯之後，消防員示意他蹲下、雙手護頭，為免沾上火屑，同時有很多水曬向他的身上，「那刻我覺得很冷、很冰凍，那個水是濕透、很冰凍。」
頂著冰冷而濕漉漉的身軀，渾身發抖，他有種感覺，好像一直都還未落到地面，過程裡面有很多念頭浮現在腦海，「救援的時候會不會突然有枝竹掉下來插到我？為什麼這麼久還沒下到地上？」
最終，被困超過兩小時之後，李先生和另外的兩名夫婦，都順利獲救。
獲救之後
被救了下來之後，他們全身濕透，當晚天氣只有攝氏十多度，李先生形容，整個人是又冷，又濕。
由於救護車無法靠近現場，警察表示，在安全情況下，他們可以先行離開，於是李先生首先便去尋找心急如焚的太太及一對子女。
當看到李先生平安歸來，他那7歲的女兒便馬上衝到他的面前，緊緊地抱著他，「第一句跟我說，爸爸沒死，爸爸不用死。」
而10歲的兒子則在旁邊哭泣，「我兒子哭得很厲害，痛心地哭，我問他怎麼了，爸爸沒事了，他說，『我的玩具都沒有了，家也沒有了』。」兒子後來亦因為目睹家園被燒毀的畫面，感到驚恐與難過，「也哭到發燒了」。
那一夜，他們去到了天水圍的親人家裡暫住，安頓好妻兒之後，李先生獨自去了醫院，希望能夠進行檢查，「一去到醫院，其實我已經沒有力氣，跪了在急症室。」
檢查過後，李先生的身體沒有大礎，但需要留院觀察一晚，他還記得，進到病房的時候，是凌晨三點，火災發生之後12小時，其時宏福苑現場的火勢仍然猛烈。
「凌晨三點，我終於入到病房，鬆了口氣，覺得人放空了。」
歷劫歸來，在病房裡面，他終於可以稍為歇息，情緒也終於一下子釋放出來，「吃飯時情緒出現，吃飯時會流淚......整個過程都是自己無緣無故流淚，不知道什麼事，很冷靜地流淚。」
得知可以出院之後，李先生有個想法，希望能讓更多人知道裡面發生的事情，於是在病床中寫下了當天發生的經過，然後在社交平台Facebook上公開，貼文至今已有過萬人轉載。
出院翌日，他便開始馬不停蹄地，接受多間媒體的訪問。
BBC中文記者下午在天水圍的公園跟他踫面，當時他才剛剛接受完另一間本地傳媒的訪問，訪問一個接一個，一整天下來，還沒有進食過任何食物。
對他來說，希望趁大家仍然關注、未忘記這件事情之前，「盡量去多點發聲，令更多人去關注，調查真相，希望給予宏福苑的居民一個答案、一個公道，盡快幫到有需要的人。」
