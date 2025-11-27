三立新聞網 setn.com

香港大火不斷更新／奪44命逾200失聯 港人點出用中國檢測標準恐是元凶

三立新聞網

國際中心／綜合報導

最新進度

香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26日）因大樓維修棚架起火燃燒，釀成自香港主權移交後第二起的「五級火警」，目前造成至少44人死亡279人失聯。根據最新直播畫面，火勢已受控制，消防仍不斷灌救，大樓冒出濃濃黑煙。

據報，香港消防中午前已坐遊覽車一車車被運至現場，就地換裝交接，繼續奮戰，預計黃昏時可抵達天台救援。

這起事件已暴露宏福苑社區與施工品質和監管的巨大安全漏洞。例如，擁有八棟31層高樓的宏福苑社區，火災發生時竟然沒有任何警報器響起，有不少住戶是自己聞到異味，或是被遠方的家人電話通知才得以及時逃難。

竹子其實耐燒，真的造成火勢延燒迅速主因可能是其他材料，如發泡膠板等。（圖／翻攝自Threads @soulcare.morgan）
竹子其實耐燒，真的造成火勢延燒迅速主因可能是其他材料，如發泡膠板等。（圖／翻攝自Threads @soulcare.morgan）

而外界集中討論的工安焦點包括被視為「文化遺產」的竹棚架；然而，竹子本身抗燒，有香港網友就指出，應檢討承包商「宏業建築工程有限公司」的疏失與不合規的材料，並點出，該承包商放棄香港安全標準，採用中國檢測機構，且火源疑似來自施工工人的菸頭，指出目前香港工地有不少來自中國的勞工，因此最該檢討的應為施工安全規範落實的問題。

本文將不斷更新，整理香港宏福苑惡火最新資訊。

目前警方已逮捕宏業建築工程有限公司3名負責人，包括2名董事、1名工程顧問，年齡介於52至68歲。

死傷人數

根據香港01、《星島日報》報導，截至中午左右目前死亡人數44人包括一名消防員殉職；傷者超過70名，其中17人命為、27人傷勢嚴重、19人情況穩定，8人已出院。

香港消防員救火面部焦黑殉職「年僅37歲」…同袍淚悼：收工了兄弟

37歲消防員殉職 同袍曬合照悼念：不會忘記英雄的樣子

殉職消防員背景曝！他曾是機場特警…轉職9年魂斷香港「宏福苑」惡火

救災進度

截至發稿前，從直播畫面中可看到火勢大致被撲滅，但消防人員仍持續灌救，被燻黑的高樓冒出陣陣濃煙。

中午左右，已有一輛輛遊覽車載著大批消防員抵達現場，根據社群上的影音，可見消防員就地換裝進行交接。報導指，救援行動預估至黃昏時刻時，搜救範圍應能抵達天台。

目前火勢已控制住，消防預計黃昏前可搜救至高樓層與天台。（圖／翻攝畫面）
目前火勢已控制住，消防預計黃昏前可搜救至高樓層與天台。（圖／翻攝畫面）

而先前網傳深圳消防隊已到香港支援的消息，也已被港府否認，目前全都是由香港消防在處理救災滅火事宜。

另外，根據香港01，愛護動物協會表示，愛協督察現於廣福邨廣禮樓對開空地設有寵物救援協助及初步獸醫檢查。目前共有超過10隻貓狗已送到愛協青衣中心進行治理，但暫未能統計救出動物的數字。

消防員一車車被運至現場 全員就地換裝、準備搜救至黃昏

爆「深圳消防隊入港支援」 港打臉：沒向大陸提出要求

學生批監管不實 自發當義工嘆：難過到睡不著好想幫忙

事故起因

據了解，這起火警最初是從「宏福苑」社區中的其中一棟高樓「宏昌閣」外牆鷹架冒出火光與大量黑煙，短短幾分鐘內就從底部往上燃燒，讓整棟大樓迅速燒成火柱。

根據《明報》報導，26日下午14時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，消防人員獲報到場隨即進行撲救，起初僅出動兩條水線與兩組配備空氣呼吸器的消防隊員前往，沒想到，火勢在短短6分鐘內就迅速向上竄燒，於14時57分就蔓延到4樓。

報導指出，消防單位於15時02分將火警升為三級，15時34分再升為四級，當晚18時22分升級為最嚴重的五級火警，當時火勢完全失控且迅速蔓延，大火還延燒到隔壁的宏泰閣、宏新閣，共七座高樓陷火海。

香港宏福苑大火。（圖／翻攝畫面）
香港宏福苑大火。（圖／翻攝畫面）

根據《香港01》報導，消防人員滅火時，發現大廈外牆的保護網、防火布、塑膠布蔓延速度比合規物料遠遠的猛烈、蔓延得快，實屬「不尋常」。

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，沒被波及的大廈外牆上一些窗的通風位置則貼有發泡膠板，而發泡膠板遇熱時，疑似舊式火勢迅速蔓延的主因，對此，香港政府指會向刑事方向調查。

香港宏福苑大火奪命關鍵6分鐘「從底燒到頂」完整時間軸曝

官方行動

據香港01報導，為追查大火起因、疏失，多名警員、探員今天（26日）上午前往宏業建築工程有限公司位於新蒲崗的辦公大樓搜索，查扣大量文件，逮捕3名涉嫌「誤殺」男子，年齡介乎52至68歲。

根據警方表示，被逮捕的男子分別為建築工程公司的2名董事及1名工程顧問，從稍早影片可見，嫌犯被步出大樓時，還被以黑布蒙頭，並押上警車帶走。

警方重申，極度重視今次火災，會動員最大資源協助拯救及進行全方位調查，盡快找出起火原因。

多名警員衝工程公司搜索「頭蒙黑布」押走1嫌

「關鍵2疑點」太不尋常 警逮3人列刑案偵辦

安全質疑

目前已知的資訊中，這起罕見惡火很可能是人禍。根據Instagram上帳號名為書生的香港網友貼出的截圖揭露，早在去年10月，就有居民向勞工處二度詢問棚網的火災風險的問題，然而，得到的回覆是「目前無法規規定棚網或任何物料的阻燃標準」，以及稱這起施工「火災風險低」，對照這起尚未落幕的悲劇，顯得特別諷刺，也凸顯香港工安的大漏洞。

而在Threads上，也有香港網友特別點出這次火災可疑之處。該名網友指出：「火災的成因與承建商的疏忽及不合規物料直接相關， 與竹棚無關。」網友附上檢驗報告的截圖批評，維修工程承包商放棄香港的安全標準，改用中國檢測機構，批准使用山東製、易燃的綠色保護網，讓火勢極速蔓延。

香港網友點出，施工承包商使用的材料是採中國檢驗標準，可能是釀火因素之一。（圖／翻攝自Threads @soulcare.morgan）
香港網友點出，施工承包商使用的材料是採中國檢驗標準，可能是釀火因素之一。（圖／翻攝自Threads @soulcare.morgan）
香港網友點出，施工承包商使用的材料是採中國檢驗標準，可能是釀火因素之一。（圖／翻攝自Threads @soulcare.morgan）
香港網友點出，施工承包商使用的材料是採中國檢驗標準，可能是釀火因素之一。（圖／翻攝自Threads @soulcare.morgan）

該網友表示，香港與中國法律、建築及結構規範原本就不同，並非孰優孰劣，而是必須採用適合當地環境的標準，然而，「承建商無視本地規格，是釀成今次悲劇的關鍵之一。 」

此外，她還稱， 有影片顯示，火源來自施工現場工人的 煙頭，並點出目前香港工地大部分工人來自中國的勞工。指出這次火災不應只將重點放在竹棚，而是安全規範是否未被落實。

另外，這次失火的社區共有八棟31層樓高的大樓，其中七棟在這次火災中陷入火海；然而，在火災發生後，這八棟樓的火警警報完全沒有作用，無任何居民聽到警報聲，大多逃出的住戶要不是自己聞到濃煙，要不就是靠遠方的家人通知才能及時逃出。

居民去年兩度問棚網風險 港勞工處竟回：沒強制用阻燃材料、火災風險低

扯！8棟31層高樓社區竟無火災警報 住戶靠在外旅遊女兒通知才逃命

受困現場

據《新京報》、《紅星新聞》等中國媒體報導，一名受困在大廈內的民眾，拍下火災當時的畫面，看到當時外面的竹棚架及圍網正在燃燒，火勢相當猛烈，濃煙不斷冒出。受困者為避免遭濃煙嗆傷，急忙關閉窗戶，但仍不斷咳嗽。

另外也有不少家屬因連絡不上住在大樓裡的家人，拿著照片尋人、焦急在外等候，現場資訊仍相當混亂。根據香港01報導，現仍有至少270人失聯。

香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26日）因大樓維修棚架燃燒釀成奪命惡火，已有44人喪命，逾200人失蹤。（圖／翻攝自X平台 @0xScottlai）
香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26日）因大樓維修棚架燃燒釀成奪命惡火，已有44人喪命，逾200人失蹤。（圖／翻攝自X平台 @0xScottlai）

《星島日報》報導指，一名鍾姓男子回憶起昨晚7時許打電話給屋內的妻子，妻子當時已經被濃煙嗆到難以說話，「太太話好大煙，頂唔順了。（太太說煙很大，受不了）」。

鍾男相信太太已昏迷，但等到今日都還沒有妻子消息，受訪時焦急落淚：「我而家只係想快啲救佢出嚟，生又好死又好，救佢出嚟先，唔想留係嗰度。（我現在只想趕快把她救出來，不管是生是死，先把她救出來，我不想讓她留在那裡。）」

另一名憂心忡忡的李先生表示，目前很傷心難過，由昨日下午3時多至今早，仍等待失聯的家人消息，昨晚整夜難以成眠，很擔心家人的安危。難掩難過雙眼通紅的李先生說，昨晚曾收到家人的通訊指「啲煙衝梗過嚟（煙正衝過來）」，之後就聯絡不上。至今晨剛剛收到消防通知已搜救至23樓，所以立即趕過來等待。

香港惡火狂燒「屋內視角曝光」！受困者無助等救援…被嗆到狂咳嗽

住戶翁悲喊「我太太還在裡面」 狂打電話無人應

宏福苑成火柱 居民驚恐憶：以為是鞭炮聲

各界哀悼

香港大埔惡災造成嚴重死傷，引起國際關注，台灣政界、演藝界也都有不少人聲援。

香港大火逾百人傷亡 賴清德發聲「為香港祈福」：盼早日平安尋獲失蹤者

香港大火死傷慘重！副總統蕭美琴發聲「為香港民眾祈福」：畫面讓人震驚

香港「宏福苑」五級大火釀44死 台北市議會與蔣萬安默哀1分鐘

香港最嚴重層級大火13死！殉職消防員僅37歲 杜汶澤發文哀悼

香港天后蔡卓妍發文42字！悲慟宏福苑火災傷亡 緊急轉發協助資訊

香港大火悲慟！超大咖天后暖心發文雙手合十 致敬英勇消防員

慟香港惡火！周潤發、楊紫瓊確定不去MAMA 藝人動向持續成焦點

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global 

