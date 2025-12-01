香港大火中國製防護網成焦點 阻燃測試爆疑點、工人稱曾裝新網

2025年11月26日下午，香港大埔宏福苑發生大火，延燒7棟大樓。路透社



香港宏福苑大火後，外界質疑鷹架包覆的綠色防護網助燃火勢，但港府表示去年11月曾檢測防護網，「未發現不符合」阻燃標準的情事。港媒報導，有工人透露今年10月曾加裝新防護網，盼當局徹查。此外，舊防護網疑似由中國山東兩家公司生產，號稱有檢測報告，但在檢測中心官網上卻查不到報告內容。

宏福苑的外牆維修工程自2024年7月展開，至今已持續一年多。《香港01》週一（12/1）報導，一名搭鷹架工人Anson（化名）透露，今年9月超強颱風樺加沙吹襲後，宏福苑鷹架的防護網受損嚴重，他在10月初接到工作，到宏福苑補裝防護網。

他表示，舊防護網是深綠色，已經「脆化」，「手指一戳就穿」。新的淺綠色網是由「從內地（大陸）直接運來香港」，用一輛很長的廂型貨車「運了很多來」。他不確定防護網是否符合阻燃標準，「以前裝過好多不同的網，看上去、摸上去質地都是差不多，從來都不知道有沒有防火」。

Anson說，現場棚網兩種顏色很容易區別，希望政府可以抽驗兩種不同的棚網，徹查真相。

宏福苑上週三（11/26）大火後，外界第一時間聚焦維修工程使用竹製鷹架，之後港府又稱是工程單位圍封外窗的發泡板助燃，防護網則未發現「不阻燃」。但港媒發現，防護網疑來自中國山東，且承包公司提供的檢測報告，在檢測機構的官網並未查到。

《香港01》日前報導，負責宏福苑維修工程的「宏業建築」還承包香港另11處大樓外牆裝修工程。其中炮台山「富澤花園富嘉閣」與屯門「怡樂花園」居民提供了社區張貼的檢測報告，顯示所使用的防護網分別來自「山東宸旭化纖繩網有限公司」與「濱州市源進化纖繩網有限公司」生產。

兩處工程都公布了來自山東「濱州市檢驗檢測中心」的檢測報告，宣稱防護網通過阻燃檢測。但《香港01》根據公告顯示的檢測報告編號，在濱州市檢測中心官網查詢完整報告內容，卻都顯示「沒有查詢到文件」。

中央社報導，經查詢中國工商登記網站，山東宸旭化纖是在2019年成立，註冊地為「濱州市惠民縣李莊鎮南北李村」，而南北李村有數十家繩網公司集中在當地註冊。有中國網友認為，一個村子裡就註冊這麽多家同性質公司，不排除其中一部分是空殼公司。

宏福苑大火發生後，香港民眾懷疑鷹架防護網未達阻燃標準，但香港保安局長鄧炳強28日下午表示，宏福苑防護網經檢驗達阻燃要求，是包覆窗戶的發泡膠致使火勢蔓延。

當晚10時，港府再發新聞稿稱，宏福苑維修承包商曾於2024年10月向房屋局獨立審查組（審查組）提供棚網測試報告。審查組經審視後「並無發現不符合」《建築物條例》及相關通告函件對棚網阻燃特性的要求。

港府稱，審查組人員也曾在2024年11月到訪宏福苑，現場抽樣並用火燃點棚網物料，並未發現助燃情況。

但不少香港民眾紛紛質疑，所謂「未發現不符合」語意含糊，是不是有「還沒發現」的不合格防護網？

