香港大火今「頭七」 殉職消防員招魂、同僚哀戚到宏福苑相伴

2025年12月2日，在香港殉職消防員何偉豪服務的沙田消防局外，同僚及民眾為他獻花致意；何偉豪上月26日在「宏福苑」救火行動中殉職。路透社



今天（12/2）是香港大埔「宏福苑」大火罹難者的頭七，香港九龍殯儀館開放禮堂讓民眾悼念，大火中殉職的消防員何偉豪家人今天為他舉行路祭（招魂），下午已有大批消防員到他殉職現場宏福苑，他生前服務的沙田消防局外，也有同事和民眾獻花悼念。

2025年12月1日，香港宏福苑罹難者家屬參與路祭，超渡亡靈。美聯社

香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」上週三（11/26）大火，截至昨天（12/1）警方公布死亡人數為151人。今天是罹難者頭七，無綫新聞報導，位於大角咀的九龍殯儀館開放禮堂，供民眾悼念，下午會舉行佛教和道教儀式。

這場大火死者包括救火殉職的37歲消防員何偉豪，家人今天為他舉行路祭（招魂），下午1時許已有大批消防員抵宏福苑現場，要送兄弟最後一程，他們手持白花，神情肅穆；他的家人稍晚也會到場。昨天也有部分家屬為罹難者舉行路祭。

