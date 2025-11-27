香港大火令人心碎一幕！7旬翁悲喊「妻子還困在裡面」畫面瘋傳…惹鼻酸

國際中心／陳弘逸報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

香港大埔「宏福苑」前天（26日）大火，已累計83人死亡，279人失聯，嚴重災情引起各界關注，至今救援行動尚未落幕，不少災民跟親人天人永隔，無家可歸，心碎故事陸續浮出；其中，火災當下， 71歲老翁在火場外悲喊，「我的妻子還困在裡面」畫面被外媒拍下，成為災難中令人心碎的一幕。

「宏福苑」屋齡達42年，屬老舊住宅群，不少住戶是長者，11月26日火災當下來不及逃生，命喪火窟；這類悲劇引發討論，外媒《路透》記者在火災當下，看見71歲黃姓老翁站在火場外，悲痛大喊「我的妻子還困在裡面」焦急神情，全被拍下。

這張照片被媒體揭露後，不斷在社群轉傳，後續雖不清楚黃姓老翁是否尋獲受困妻子，但他的照片，成為災難中令人心碎的一幕。

此外，黃姓老翁並非唯一「尋親」的災民，近期社群也陸續出現類似尋親的訊息；這場大火，截至今天（28日）已累計83人死亡，仍有279人失聯，且整起搜救行動尚未停歇。

