香港大火傳深圳將馳援 港府：尚未提出要求

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑五級大火，截至27日凌晨已造成至少36死、數十人傷，279人失聯，中國國務院港澳事務辦公室（簡稱港澳辦）發聲，強調會堅決貫徹習近平重要指示，全力支持香港政府應對火災處理。對於網傳深圳將派消防馳援一事，香港特首李家超和港府消防處回應，尚未向中央提出支援要求。

綜合港媒報導，宏福苑五級大火26日下午發生後，當天入夜，不少中港民眾都在網上聲稱，拍到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑似是候命準備赴港協助救火，不過直到27日凌晨，尚未有宏福苑現場出現深圳消防人員的消息。

香港特首李家超27日凌晨會見傳媒時表示，經消防處評估，足夠人手滅火，感謝周邊城市關心。香港消防處方面也證實，沒有向大陸要求支援。

李家超指出，感謝習近平關注此次事件，他亦收到周邊城市政府訊息，主動提出若香港需要任何協助，隨時可以提供，希望盡量幫香港解決這場令人痛心的火災。

李家超提到，目前火災已逐步受控，相信再給消防處一點時間，便可全面控制火勢，感謝每一位盡心盡力救火的消防人員。

根據《央視》報導，習近平高度重此次香港大火，第一時間了解救援和傷亡等情況，指示中央政府駐香港聯絡辦負責人，向李家超轉達他對遇難人員和殉職消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、中央政府駐香港聯絡辦，支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。

港澳辦強調，會堅決貫徹習近平重要指示精神，密切跟進火災事故救援情況，與香港特區政府保持密切溝通，並協調相關部門和地方提供必要援助，全力支持香港特區政府應對處置。

另一方面，英國駐香港總領事館也在社群平台發文，向所有受到火災影響的人，致以最深切慰問，向社區的堅韌精神以及所有參與救援的人員，致以崇高敬意。

