香港大火傷亡嚴重！韓大咖女團捐款200萬 陸成員難過祈福：願一切平安

娛樂中心／綜合報導

韓國超人氣女團aespa宣布捐贈200萬至香港大火災民。（圖／翻攝自aespa IG）

香港大埔宏福苑26日晚間突爆發五級嚴重大火，造成大量死傷並引發全港震動，截至今（28日）共94死、76傷，200人失蹤，消息一出牽動海外粉絲與演藝圈的關注。繼南韓SM娛樂及旗下男團 RIIZE 捐款支援後，超人氣女團aespa也在稍早宣布，捐出港幣50萬元（約新台幣 200 萬）予香港紅十字會，希望能為前線救援與災後安置提供實質協助。

aespa宣布捐贈50萬港幣相當於台幣200萬。（圖／翻攝自aespa微博）

aespa 透過官方微博發表聲明，開頭便表示對於此次火災「感到十分心痛」，並強調團隊密切關注香港最新狀況。她們以團體名義進行捐款，期盼能在這個艱困時刻為災民提供力量。聲明中寫道：「希望能盡一份心意，陪伴大家度過難關，衷心祝願所有人平安。」

aespa中國籍成員寧寧也在社群中向受難者致意。（圖／翻攝自寧寧微博）

團內中國籍成員寧寧（寧藝卓） 也於社群發聲祈願災情止息，向所有消防員與受難者致意。她在個人帳號發文，寫下：「願一切平安，向罹難者默哀，也致敬所有在現場奮戰的消防員。」字句沉穩克制，卻能感受到她對災情的憂心，也引來粉絲留言力挺：「謝謝你在這個時候發聲」、「希望受困者都能平安無事」。

