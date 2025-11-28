香港大火傷亡慘重！中國國防部罕做「1件事」 外媒分析背後原因

香港新界大埔宏福苑 26 日下午發生重大火災，目前已造成至少 94 人死亡、76 人受傷，是香港近 80 年來最嚴重的火災事故。 圖：翻攝自 @Jason23818126 X 帳號

[Newtalk新聞] 香港大埔宏福苑的五級惡火造成至少94人罹難，仍有上百人處於失聯狀態。中國國防部昨日罕見發聲，強調解放軍駐港部隊應「聽令而行、依法履職」，外媒解讀，這項宣示意味著中國政府意識到火災民怨若處置失當可能在現今的敏感時刻被引爆，同時也採取亟欲究責建商的態度，藉此避免政府監管體系被究責。

中國國防部發言人蔣斌在例行記者會上，除了對火災遇難者表示哀悼外，更主動強調：「中國人民解放軍駐香港部隊將聽令而行，依法履職，守護好香港。」

根據路透報導，這場火災發生之際，香港將在12月7日舉行立法會選舉，這是北京選制改革並對愛國者的關鍵測試；與此同時，壹傳媒創辦人黎智英涉及國安法案件也將判刑。

路透引述政治學者盧兆興（Sonny Lo）的看法，「我認為北京非常重視兩個問題——第一，政府將如何處理這場悲劇？第二，我們會看到市民對香港政府的看法發生改變」。

香港政府和中國共產黨領導層採取行動，試圖展示他們對這起悲劇高度重視，另一方面，警方將調查目標鎖定在負責翻修工程的建築公司。

分析人士表示，香港高昂的房價長期以來一直是引發不滿的導火線，儘管當局努力加強政治和國家安全管控，但這場悲劇仍可能加劇民眾對當局的不滿。民眾的憤怒和擔憂可能會從建築公司蔓延到政府的消防安全和建築監管機構，人們可能會因此加大壓力，要求對事件真相進行廣泛而公開的調查。

從故障的火災警報器到工人吸煙，再到傳統竹製鷹架的風險，許多居民質疑這些風險是否被忽視，以及安全系統是否被安裝和運作。當人們擠在避難所時，有些人批評他們認為的疏忽和削減成本是造成火災的原因，這在網路上也引起了類似的共鳴。

