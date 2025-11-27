香港大火傷亡慘重！楊冪代言急喊卡「這公司」硬辦生日會遭轟

楊冪心繫香港大火，宣布暫緩官宣品牌代言人。（圖／翻攝自楊冪微博）





香港新界大埔區「宏福苑社區」昨（26）日發生5級大火，根據香港官方電台下午3時的報導，目前死亡人數已增至55人、仍有多達279人失聯中，而香港娛樂圈多個活動也宣布延期、取消，包括楊冪等多位藝人，都緊急宣布宣傳活動暫停。

楊冪原訂於今日下午4時將於各大社群平台宣布，成為奢侈品牌Prada的全球代言人，不過她上午先是發文寫下：「希望香港同胞無恙！請大家一定要注意安全！」接著在工作團隊與品牌方溝通後表示「生命財產高於一切」，宣布暫緩官宣事宜，引來不少粉絲誇讚，「真的被楊冪的操作征服了。」

廣告 廣告

此外，演員田曦薇主演的新劇《嫁金釵》也宣布延後女主角個人官宣計劃，而歌手檀健次、張韶涵都宣布新歌暫緩發布、梓渝則暫緩常州唱遊地圖活動，期盼能將焦點關注在香港救災當中。

不過，經紀公司「時代峰峻」與短影音平台將於29日舉行的朱志鑫聯合見面會，疑似就因尚未取消活動，而被不少中國網友撻伐，認為在香港大火造成多人傷亡的時間點，執意舉辦明星見面會的舉動十分不妥，引來不少網友論戰，紛紛呼籲取消活動。



【更多東森娛樂報導】

●《好運來》女星騎車錄影途中遭撞 臉受傷、肩脫臼

●黃志明驚傳車禍身亡！享年56歲 友人悲痛證實

●黃志明泰國車禍身亡！30年老友哀悼：沒想到這麼突然

