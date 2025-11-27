香港大火傷亡慘重！港人自發「做1事」5地爆人潮 網看哭：好有愛

大陸中心／彭淇昀報導

香港新界大埔「宏福苑」大樓26日下午發生5級火警，整個社區多棟大樓起火燃燒，目前造成至少55人死亡、超過200人失聯。有不少香港民眾熱心捐血，盼能出一份棉薄之力救助傷患，荃灣的捐血站出現排隊人潮，不少網友直呼感動，「香港人有愛，排隊捐血」、「今天在荃灣捐血站看到超多人排隊，有點想哭」。

香港宏福苑大火，火勢相當猛烈。（圖／AP授權）

不少網友在Threads上發文分享，自己前往紅十字會荃灣大河道捐血，且從許多畫面可見，捐血站湧現人潮；且目前大埔太和路捐血車、銅鑼灣捐血站、灣仔捐血站、觀塘捐血站預約捐血名額皆已爆滿。

根據《香港01》報導，有位女網友轉述銅鑼灣捐血站職員表示，「現在暫時血庫充足，足夠應付這次大埔火災」，並強調「血是會過期的，所以不要現在一窩蜂捐掉，反而之後血會不夠用，預計在聖誕、新年那時會比較缺血」。

不少民眾前往紅十字會荃灣大河道捐血。（圖／翻攝自Threads@benjichiang）

此外，還有網友提醒，近期或正在服用抗生素等藥物、一週內曾接受口腔治療、2週內曾感冒發燒或腹瀉、3個月內曾刺青或紋眉等民眾，暫時不適合捐血。

