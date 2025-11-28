香港大火傷亡慘 北市全面稽查外牆整修建物

▲台北市長蔣萬安赴市議會參加市政總質詢。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.28）

[NOWnews今日新聞] 香港新界大埔宏福苑26日發生香港1948年之後最嚴重的火災，至今（28）日死亡人數增至94人，仍有百人失聯。由於宏福苑外牆施工防護網未使用防焰材質，造成大火蔓延，台北市長蔣萬安今日表示，即刻全面稽查北市外牆整修建物，下週也要召開專家學者會議，研議施工防護網全面使用防焰材質。

蔣萬安今日上午原訂參加2025士林官邸菊展開幕式活動，但因為昨日晚間雙和市場建物發生火警，改由副市長張溫德代為出席，今日上午臨時召開跨局處會議，研議北市老舊建物防火措施。

廣告 廣告

蔣萬安今日下午赴市議會市政總質詢，他會前受訪表示，即刻啟動對於北市外牆整修建物啟動全面稽查，也會持續推動6到7樓安全申報，鼓勵6到7樓設置管委會，相關法規也會進行全面的檢視，特別是相關材質的部分，香港發生大火都是竹製的棚架、防護網是用比較易燃的材質。

蔣萬安說，消防局回報中央法規並沒有將防火材質的標準納入規範，他要求建管處、都發局都相關單位，在下週召開專家學者會議，就北市防護網部分要求使用防焰材質，聽取專家意見，如果可行朝這方向推進，同時也會把這樣的決定提供中央參考。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

海鯤號潛艦11月底交艦將跳票？海軍司令唐華調任國防大學校長

大巨蛋檔期遠雄決定 蔣萬安喊溝通：城市行銷與演唱會舉辦更結合

黃仁勳又來了！現身四平街買蜜餞 蔣萬安：輝達投資計劃書還未送