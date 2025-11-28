香港大火傷亡慘！甄妮捐款送暖 批官員說廢話「燒的不是他家」
香港大埔宏福苑於26日發生火災，造成嚴重傷亡。對此，有「鐵肺歌后」之稱的甄妮27日感慨「殘忍，悲情城市，活的毫無安全感」，痛批事發後當地官員只會說廢話，「燒的不是他家！」並透露已捐款，希望能為災民提供實質協助。
甄妮27日在臉書發文，表示大部分民眾只求安居樂業，每天辛勤工作、繳稅，卻換來政府機關的失職，「『公僕』到底把關了些什麼？最起碼的良知在那裡？令富更富、貧更貧，毫無安全感可言！」並痛心「東方之珠」的光芒不再，希望受困者都能被救出。
歌手吳林峰也在IG限動中表達憤怒，痛斥部分團體和官員到現場僅拍拍照、走一圈就離開。針對火災原因，他認為不該將焦點放在棚架材料上，誤導大眾注意力。他強調，人命關天，消防員和市民的付出不該被忽視，相關工程負責人應出面說明，而非將問題推卸給材料。他直言，這場悲劇的根源在於人為疏失，而非單純的竹棚問題。
此外，女星楊采妮也在臉書發文為宏福苑居民祈福，希望傷者早日康復，家屬能盡快取得聯繫。她同時感謝前線救援人員的英勇付出，祈禱他們免受傷害，並順利救出每一個生命，「所有在現場勇敢、善心互相扶持的人士，希望您們一切順利平安，亦感謝那些盡力救出小動物的消防員及愛心人士辛苦了」。
