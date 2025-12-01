香港大火全怪「竹子」？苦苓揪「5 項疑點」酸港府

政治中心／于士宸報導

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」（Wang Fuk Court）於11月26日下午發生30年來最嚴重的大火，截至目前已造成至少146人罹難79人受傷。災難之餘，外界也陸續推測火勢為何會如此猛烈，不少人懷疑是外牆的「竹子棚架」助長火勢、讓大火迅速蔓延。然而，作家苦苓今日（1）在臉書發文直指「竹架成了代罪羔羊」，並提出「5項疑點」，質疑大眾是否忽略了真正的釀災原因、讓焦點被帶偏。





香港大火「竹子」成代罪羔羊？苦苓揪「5 項疑點」酸港府：祖國怎會錯

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」11月26日發生嚴重大火。（圖／美聯社提供）

廣告 廣告





香港大火「竹子」成代罪羔羊？苦苓揪「5 項疑點」酸港府：祖國怎會錯

不少人猜測會讓這起五級大火迅速延燒，很可能與搭建的棚架為竹子製成的有關。（圖／美聯社提供）





苦苓今日（1）在臉書以「竹架成了代罪羔羊」為題發文，指出26日香港「宏福苑」大火後，不少人第一時間把釀災原因全都怪到外牆的「竹子棚架」上，甚至香港政府也迅速宣布將廢止竹製鷹架，彷彿已認定竹棚就是這起悲劇的「罪魁禍首」。然而，苦苓提出不同看法，並揪出5項疑點，認為外界不應過早下結論；第一，「竹製鷹架並非香港獨創，台灣早年也都使用，這些年才改為鐵架，主要是防震較好」，認為並非只有香港使用竹架，而其他地區使用期間也未曾發生過災害；第二，「香港因為地窄人稠，鐵架須要較大的機具搬運操作，頗為不便，故仍持續沿用竹架」；第三，「竹子當然是易燃品，但專家也說鐵架容易導熱，真要燒起來一樣很嚴重。顯然畫錯重點了！」，認為若是換成鐵架也不一定就能避災；第四，「關鍵是中國製防燃護網是否真的防燃？為什麼說是都有通過檢驗、卻找不到任何文件？」，不排除為設備本身就不合法的可能。





香港大火「竹子」成代罪羔羊？苦苓揪「5 項疑點」酸港府：祖國怎會錯

苦苓認為真正釀災原因不然是竹棚所致，感嘆竹架成了「代罪羔羊」。（圖／翻攝自苦苓臉書）





苦苓最後列出第五項疑點，表示香港政府在「『偉大祖國』怎麼會有錯」的觀念下被渲染，港府一定急著「定調」、「表忠」承認錯的是自己的竹子。苦苓表示，「立法會只剩一種議員，媒體只剩一種聲音，那就只能「究責」到竹架啦，不然咧？」，不忘感嘆竹架最後就成了「代罪羔羊」。





原文出處：香港大火「竹子」成代罪羔羊？苦苓揪「5 項疑點」酸港府：祖國怎會錯

更多民視新聞報導

白營爆退黨潮謝立功搬「溫度論」情勒？他喊：早就0度

馬英九稱台陷「戰爭狀態」？遭轟有史最「無恥無能」總統

咖波聯名《我英》！小粉紅心碎轟「辱華」掀網戰

