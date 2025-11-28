香港大火八炯竟稱「兩三小時僅來一輛消防車」 網打臉嗆：消費災難

香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，造成多人傷亡，甚至還有消防員在救援期間殉職，但網紅「八炯」卻稱，火警發生後過了兩三個小時，只來了一輛消防車，且先到的更多的是鎮暴警察。此事在網路上引發熱議，有網友查詢相關新聞後痛批，「台派現在直接拿別人災難來消費做假新聞嗎？」

八炯談及宏福苑大火時，竟稱火勢發生後兩三個小時，僅有一輛消防車到場。（圖／翻攝YouTube／攝徒日記Fun TV）

八炯在27日上傳的影片中，談及香港大火時表示，「最誇張的是，過了兩三個小時，只有一輛消防車來，只有一條水柱在打怪，後續才有其他水柱到場，而比起消防車，先到的更多的是鎮暴警察。」

廣告 廣告

香港宏福苑大火。（圖／美聯社）

有網友在PTT上分享八炯的這番言論，並表示，「我去查了香港當地新聞，案發時，下午兩點五十一分就已經被列為三級大火警示，不到半小時就一路升級火災，港府跨區調動消防人力物力，哪來放爛兩三個小時只有一台車救火？」

網友在PTT上痛批八炯的言論。（圖／翻攝PTT）

其他網友們看到後也紛紛抨擊，「關心一下台南好嗎？」、「這人怎麼這麼扯」、「台南一個垃圾山要燒10天」、「滾啦，只會消費別人，還是不會講話的人」、「這用XX想就知道是造謠吧？如果消防車來得慢早就被噴爛了，到底有誰會相信這種咖講的？」、「火災鎮暴警察來幹嘛？」、「你就不要翻車」。

延伸閱讀

最快2027重啟核三？卓榮泰：要在安全無虞的狀況下

經濟部核定台電評估報告 核二核三啟動自主安全檢查

籲重啟核電解能源危機 藍黨團：賴政府執迷不悟將被民意唾棄