香港大火出現極端帳號嘲諷苦難 黃捷「嚴正譴責」：絕對不代表多數台灣人

▲ 圖翻攝自 黃捷 臉書

台北市 / 林彥廷 綜合報導

香港新界大埔「宏福苑」發生嚴重火災，截至目前已造成44人死亡、279人失聯。而在火災發生的當下，有網友在Threads上在相關的照片下留言「無限城？」、「你們也有101煙火？」等詞，隨即遭到網友們抨擊。對此，民進黨立委黃捷發文表示，「嚴正譴責極端的帳號刻意分化，絕對不代表多數台灣人」。

黃捷表示，香港住宅區發生嚴重火警，造成 44 人罹難、逾兩百人失聯，令人無比心痛。她作為台港友好連線會長，要提醒大家，網路有少數極端帳號，在嘲諷苦難、離間台港情誼。

黃捷指出，這段時間，她看到更多的是台灣朋友真摯的關心、祈福與支持。這份溫暖，她相信香港人都感受得到。誠摯為香港祈福、天佑香港。黃捷同時也在留言區貼出網友在Threads上發言的截圖並指出：「嚴正譴責極端的帳號刻意分化，絕對不代表多數台灣人」。

