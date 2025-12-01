香港大火初步調查 7個棚網未達阻燃標準

▲香港宏福苑大火最新調查，有7個棚網樣本未達阻燃標準。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑五級大火，奪走151條人命，仍有百人失聯，大樓內部室內空間被燒成灰燼，狀況相當慘烈。香港政府今(1)日公布最新調查，大埔宏福苑四棟大廈宏泰閣、宏智閣、宏道閣及宏仁閣高、中、低層，一共7個棚網樣本未達阻燃標準。

根據香港01報導，香港保安局長鄧炳強上周五曾表示，圍著大廈的棚網，初步檢驗棚網達阻燃要求，但由於化驗結果「與現場救火同事及專家的觀察不一致」，於是在火災受控期間，政府再於宏福苑8棟樓採檢20個棚網樣本，經化驗後，發現7個樣本不符合阻燃標準，分佈在較難取樣的位置。

鄧炳強一改上周說法，並批評建商之中有人將不合阻燃標準的棚網，混入合乎標準的棚網使用。香港警方及廉政公署至今已拘捕11名人士，涉及大樓維修工程。廉政專員胡英明指出，符合標準的棚網，大多安裝在「棚腳」，懷疑有人魚目混珠。

香港政務司司長陳國基則批評，「這些涉案的人士手法非常狡猾，將合標準和不合標準的棚網一起用，將不合標準的放在只有消防員才能去到的地方，用此方法逃避政府的檢測。可說是處心積慮犯案，這非常可恥，強烈譴責涉案人士。」

香港警消持續在宏福苑多棟大樓內尋找罹難者遺體，今日又新增5名罹難者，香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻表示，宏昌閣是第一座起火的大樓，火勢也較難熄滅，進入大樓內的環境是非常惡劣、滿目瘡痍，有部分遺體殘缺不全，甚至燒成灰燼。但無論如何，警方會繼續在火災區域內盡力搜索，希望找到死者，或找到能夠辨認到他們的物品或者線索。

