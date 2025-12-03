香港大火劣質防護網成禍首 製造商疑為習近平親家

香港宏福苑大火造成156人罹難，仍有約30人下落不明，港府2日再度以涉嫌誤殺拘捕兩人，目前因涉貪和誤殺而被拘捕的一共有27人；而宏福苑唯一一棟未受波及的大樓宏志閣，今（3）天開始兩天開放居民返家取回重要物品，來自台灣的遺體修復師本週要到香港支援，協助遺體修復等工作。

宏福苑大火未受波及宏志閣 今起兩天開放居民取物

香港宏福苑26日發生大火，造成上百人罹難，有民眾幾乎天天前來悼念，而其中唯一一棟未受波及的大樓宏志閣，週三和週四兩天開放居民返回大樓內，取回個人重要物品。

香港民政事務總署代表黎旨軒表示，開放時間為上午9點到晚間9點，每戶可以在開放時段回家一次，每戶限兩人同時上樓，逗留最多一個半小時。

台遺體修復師赴港支援 外傭罹難獲補償320萬

來自台灣的遺體修復師本週要到香港支援，協助遺體修復等工作，這場大火至少造成10名外傭死亡，港府表示，每名外傭的家屬可獲得約80萬港幣的補償，約合台幣320萬。

另外，港府調查發現，有包商採購沒有阻燃功能的防護網，導致火勢迅速蔓延，而有問題的防護網是由一家山東的公司生產製造，公司負責人被懷疑是中國國家主席習近平的親家。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

