香港大火升5級！死傷人數提升至12死16傷 1消防救災殉職

香港今（26）日下午驚傳大火，火災發生地點在於新界大埔區「宏福苑」，該起火警目前已經升至最高級的「5級」，通常最少需出動有35輛消防車、150名消防員。該起火災目前已造成12死16傷，其中一名死者還是救災的消防人員。

綜合外媒報導，殉職的消防員當時在現場進行滅火救援，但隨後失去聯絡，並在建築外空地被尋獲，醫護人員立即開始進行急救，但送院搶救後終不治。

香港大火持續延燒，已造成至少12死16傷。圖／AP Direct

香港特首李家超表示，他對今日下午在大埔宏福苑發生的大火極度關注，「大火導致多人傷亡，其中有消防人員執行職務時殉職，我表示極度哀傷，並對死者家屬和傷者致以深切慰問。」

大火持續延燒。圖／AP Direct

責任編輯／陳俊宇

