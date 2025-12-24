香港大火印傭失聯…DNA檢驗出爐：與雇主遺骸「二合為一」

國際中心／紀玫瑄報導

印傭SRI WAHYUNI遺體被發現時，與老雇主遺骸「二合為一」，推測兩人生前恐緊緊相擁。（圖／翻攝畫面）

香港宏福苑11月26日發生五級火災，共造成至少161人死亡，死者包含9名印傭與1名菲傭。據香港警方說法，其中一名罹難印傭SRI WAHYUNI遺體被發現時，與老雇主遺骸「二合為一」，推測兩人生前恐緊緊相擁。

據香港01報導，42歲的SRI WAHYUNI從印尼到香港工作僅一年，就碰上香港近10年來大火。她與年邁雇主居住在最先起火的宏昌閣4樓，火災後2人失去聯絡、下落不明，妹妹Yayuk在工權會的陪同下，在香港四處走訪有關單位，皆一無所獲，但不久後接到老雇主已於火災中身亡的消息。

香港警務處處長周一鳴9日受訪時表示，搜救人員在早前於火災現場發現的遺體採樣不同部位的DNA，進行死者身分的比對與確認，檢驗結果顯示，確認這個遺骸中含有兩個人的DNA，分別是一名老婦人與家庭幫傭。據了解，身分正是印傭SRI WAHYUNI與他的雇主。

主僕2人遺體遭到大火燒到「二合為一」，甚至讓檢調單位起初認為是「一具遺骸」，經DNA檢驗才水落石出，推測出2人遭逢大火後，恐知已無逃生機會，因此2人緊緊相擁、陪伴彼此。

針對有多少外籍幫傭於香港宏福苑大火受難，印尼駐港總領事館回覆，估計約有140名印尼人遇到火災，而其中9人已證實罹難；菲律賓駐港總領事館則確認，火災時有43名菲傭身處宏福苑，最終釀成1死1傷，而罹難者遺體也將於聖誕節前運回家鄉。

而外籍幫傭後事的處理，工業傷亡權會幹事謝欣然（Esther）表示，截至22日至少已有2具外傭的遺體運回家鄉，而其餘8名外傭罹難者於23日在香港的清真寺舉辦喪禮，也已安排遺體運回死者家鄉，有望在聖誕節（12月25日）前夕完成。

