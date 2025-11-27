香港大火印證無常 啟動勘災關懷法親
香港昨天發生嚴重火災，在桃園的上人也非常關心這件事，目前一共有44人罹難，也有兩位慈濟法親已經受到妥善安置，而在聽完災情後，上人也希望慈濟可以動員勘災，前往善後。
更多 大愛新聞 報導：
愛要說出口！薛雲豐的悄悄話
環保訪視無畏施 慈濟家庭善愛相續
其他人也在看
香港大火死傷慘重 慈濟關懷研擬發放
師姊午安，目前在大埔的火場周圍 依然有多條的主要道路封閉，學校也是停課狀態，政府正在全力救災，而慈濟志工也在第一時間就迅速整備 動員起來，請問慈濟 最新的關懷行動 有哪些呢？ 是分頭前往庇護中心 ...大愛電視 ・ 1 天前
陽明山山藥季將登場！ 黑白山藥創意料理對決 全新商品首度亮相
陽明山山藥季即將登場，士林區農會與財團法人七星農業發展基金會聯手舉辦「士林山藥小隊、開創美味新挑戰」，將在11月29日到30日於假日建國花市登場，今年活動以「看見山藥的多元風貌」為核心，規劃系列市集、料理示範、食農教育互動體驗及滿額好禮贈活動，深入了解陽明山在地小農與優質山藥，號召民眾一起食在地、買自由時報 ・ 1 天前
生死一瞬間 為香港大火祈禱
香港宏福苑受大火重創，慈濟志工奔赴現場與醫院關懷受災居民，當晚災區封鎖無法深入。隔天一早團隊緊急會議後，再度前往現場，傾聽受災居民的心聲，了解需求，為失聯者祈福。 老奶奶被困在濃煙中，由身旁的印尼...大愛電視 ・ 18 小時前
最漫長一夜 香港大火患難互助
香港新界大埔宏福苑社區發生大火，當地政府和民間徹夜展開馳援，至少900名受影響居民暫時入住到臨時庇護所。香港醫院管理局啟動9間設有急診室的醫院戒備、另外房屋局則開放超過3400個單位跟床位，用來後...大愛電視 ・ 1 天前
跨年夜亞洲唯一！ 雲林摩天輪雙輪煙火10分10秒十全十美
迎接2026，跨年夜何處去？雲林縣知名遊樂區將連續第19年舉辦跨年煙火秀，不但端出長達10分10秒的「摩天輪跨年煙火」，還加碼舉辦K-Pop排舞大賽，要陪遊客一起跳進新的一年。（龐清廉報導） 跨中廣新聞網 ・ 1 天前
短期累積抗膽鹼藥物提高心臟驟停 嘉基研究登期刊
（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義基督教醫院今天發布新聞稿，嘉基與成功大學最新研究，民眾短期內累積使用多種具抗膽鹼作用藥物，會顯著提高院外心臟驟停風險，研究成果刊登於國際心血管權威期刊。中央社 ・ 22 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 4 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 5 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前