香港大火即將滿月 李家超明赴北京「述職」料晤習近平

香港特首李家超5月14日在香港舉行記者會。路透社



香港特首李家超將於明日（12/15）前往北京「述職」，向中國國家領導人匯報經濟、社會和政治等方面的最新情況。由於香港宏福苑大火發生至今尚不滿一個月，李家超此次北京之行受到外界關注。

香港特區政府今日（12/14）宣布，李家超將於15日至17日到北京述職，行政長官辦公室主任葉文娟和行政長官私人秘書黃霆芝將隨行，並由政務司長陳國基署理行政長官職務。這將是李家超2022年上任以來，第四次到北京述職。

香港英文媒體《南華早報》指出，李家超今年的北京行程將比2024年縮短一天。港府雖未具體說明李家超將會晤哪些國家領導人，但預料他將於週二（12/16）與中國國家主席習近平及其他高層官員會面。

廣告 廣告

此次訪問距香港數十年來最嚴重火災發生尚不足一個月。大埔宏福苑11月26日發生五級火災，7座大廈失火造成至少160人喪生，包含一名殉職的消防員，還導致近5000名住戶無家可歸，目前仍有6人下落不明。

火災發生當日，習近平表示高度重視，指示全力撲救、盡力減少人員傷亡和財產損失。李家超12日對此向媒體表示，他在述職時必定會匯報特區政府在事件中的應對措施，以及社會各界的團結協作力量，亦會交代獨立委員會的工作。

李家超又表示，他還會向北京匯報香港落實「十四五」規劃的進展與部署成效，包括歷年政策成果、國際社會對香港的評價，以及未來需要進一步加強的領域等。

但知情人士向《南華早報》透露，此行重點在於向國家領導人匯報工作。

李家超去年12月13日向習近平述職時，習近平指李在此前一年帶領特區政府擔當作為，歷史性完成《基本法》23條立法，加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢。

更多太報報導

香港160死大火究責到底 港府宣布成立3人制獨立委員會、9個月交報告

選民數連跌4年！香港大火後立法會選舉今登場 投票率受矚

宏福苑火災死傷慘 犀利被問：憑什麼留任？特首李家超「硬回這句」