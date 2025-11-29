香港大火召開因應策進會議 蔣萬安：思考全面禁用竹棚

香港宏福苑火災，台北市長蔣萬安28日要求相關局處積極稽查6樓以上老舊建物外，29日他受訪指出，不同場所的警報設備，消防局都會依規每年定期稽查，也思考未來全面禁用竹子棚架。（張珈瑄攝）

香港宏福苑火災，目前已有上百人遇難，台北市萬華區雙和市場27日晚間也發生火警，市長蔣萬安28日取消既定行程，親自主持跨局處因應策進會議。會中拍板要求相關局處積極稽查6樓以上老舊建物外，下周將邀集專家學者開會，討論是否將施工防護網、鷹架等設施的防火係數，納入北市自治條例規範。 蔣萬安29日受訪指出，不同場所的警報設備，消防局都會依規每年定期稽查，也思考未來全面禁用竹子棚架。

蔣萬安今天早上出席建安國民小學70周年校慶，被問及昨天拍板要稽查老舊建物，由於香港大火部分是因為消防警鈴失效，北市是否也要一起來稽查跟列。蔣萬安說，其實針對不同場所的警報設備，消防局都會依規定每年做定期的稽查，昨天市府早上開的跨局處會議，也針對這一次香港大火，來檢視哪些面向台北市可以做得更好，昨天在議會有表達過，對於未來建物外牆整修的防護網，在下周專家會議也會具體提出未來是否強制使用防火材質。

廣告 廣告

蔣萬安也說，對於外牆整修建物的鷹架架設，未來也可以思考全面禁用竹子的棚架，這些都是藉由這次事件所掌握相關的訊息所做的，避免台北市未來發生這樣的事情，確保市民的安全。

另蔣萬安昨日在議會市政總質詢中，也被議員游淑慧問及，台北市內有許多「防空避難場所」供民眾在戰時躲避，但經查後發現居然有許多防空避難所是「危樓」且遍及全台北市。蔣萬安29日強調，昨天在議會已經要求北市建管處及警察局，即刻全面清查盤點以及更新。

【看原文連結】