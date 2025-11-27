香港大火吞噬7棟樓 港人團結送物資！男星災區送暖曝感人一幕

香港男團MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）直奔災區送物資。（翻攝Frankie IG）

香港大埔宏福苑社區大樓昨（26日）下午發生火警，7棟高樓瞬間陷入火海，傷亡嚴重，目前仍有超過200人失蹤，惡火狂燒一個晚上，也團結起港人一心，不少民眾自發前往災區發放物資，香港男團MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）昨晚前去送愛心，看到現場人潮感動表示「一方有難八方支援」。

香港宏福苑大火消息傳出後，香港有熱心民眾整理出災民支援、庇護場所、物資等清單，不少港台藝人都協助轉發，另也有不少餐飲業者直奔災區免費供應餐食，據《央視》報導指出，不少熱食便當、毛毯被送進災區，提供給消防、災民，現場也有不少義工協力搬運。

Frankie除了轉發災區資訊外，也直接提物資進災區，他深夜透過社群表示，一開始還擔心物資不知道該送哪，但抵達現場就發現有許多人有序集結，甚至看見很多學生從宿舍出來幫忙，Frankie透露，回程路上也不斷有人往災區送暖，讓他感性表示：「一方有難，八方支援！」

香港宏福苑為高密度住宅大樓，社區內有8座32樓高的大樓，其中起火點宏昌閣，疑因外牆整修棚架起火，昨（26日）2時51分香港消防單位獲報現場火警，火勢陸續波及其他6棟樓，搶救過程中還有一名37歲消防員殉職，截至今早6點官方統計累積44死、58傷、279失聯，火勢直到今（27日）早6時許才獲得控制。

香港宏福苑大火，許多住戶無家可歸。（AP）

香港宏福苑大火連燒一整夜，今早終獲得控制。（AP）





