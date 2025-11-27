政治中心／程正邦報導

竹製棚架恐是害命元凶 大火6分鐘延燒多棟樓

香港新界宏福苑26日發生嚴重火災，短短六分鐘內火勢便延燒至多棟大樓，造成嚴重死傷，這起事件再度讓「高樓火災如何保命」成為社會熱門話題。前消防署災管組組長林金宏在三立政論節目《新台派上線》中指出，談火災應變，應先瞭解五大風險：環境風險、設備風險、火災蔓延速度、知識風險，以及技能風險。他點出，宏福苑外牆的竹製棚架即屬於「環境風險」，而民眾缺乏正確的應變常識則屬於「知識風險」。

廣告 廣告

遇到火警很多人開窗排煙躲在窗口，反而讓火勢延燒、濃煙狂竄。（圖／新台派上線）

火場應變鐵律：開門見濃煙「留在房間最安全」

面對高樓火災，林金宏強調，民眾必須在「跑出去」與「留在房間」之間進行取捨判斷。他提供了一個簡單的判斷原則：如果火災發現得夠早，火勢就在身邊，當然要往外跑；但若遇到複雜情況，如「發現開門又有煙、外面又有煙，那怎麼辦？」

他給出了與直覺相反的答案：「如果外面有煙，我就建議你留在房間裡面。你存活的時間會比較久，獲救的機率會高很多。」至於是不是要用濕毛巾把門縫堵住，他說濕不濕不是關鍵，而是若決定留在房間，應立即將門關起來，並用衣物或布料將縫隙堵住，目的在於阻止火災產生的煙熱往室內蔓延，延緩火勢發展。

長林金宏指出錢櫃KTV火警，留在包廂裡的基本都沒事。（圖／新台派上線）

破解迷思：RC建築火燒不穿牆 KTV倖存者靠「關門」

許多人誤以為火災會把整棟樓燒光，但林金宏破解了這個迷思。他強調，現在多數新式鋼筋混凝土（RC）建築都具備防火標準：「真正的火災，不會每一個地方都被燒掉。」他舉例2017年英國的格蘭菲爾塔大火為證，當時有人從頭到尾待在房間裡，即便大火燒了七、八個小時，該房間仍未被燒到，最終在早上被順利救出。

此外，林金宏更以錢櫃KTV火警為例，證實「關門自救」的有效性。他透露，該場火警中，大多罹難者都是離開包廂的人，而留在包廂的人多數沒事。

林金宏指出，濃煙二氧化碳濃度高達20~30%，吸一口就倒，留在室內存活機率大很多。（圖／新台派上線）

他分享了一位倖存者的親身經歷：「那時候有四個人要去唱歌，三個先到，有一個遲到...其他人打電話給他，他就跟他們講說到了，但是錢櫃現在發生火警，我上不去。那三個就開門查看，看到外面全部都是濃煙，他們就把門關起來。然後各位結果是什麼，他們存活了。」

林金宏解釋，在火場中，濃煙密布時會充斥著大量一氧化碳，濃度可能高達20%至30%，「你可能一進去，吸一口你就倒了。」因此，關上門阻擋煙熱入侵，能讓室內相對安全。他沉痛地說：「這就是我剛在講的知識風險，也因為你今天具備的只有直覺的反應，而沒有科學的依據，所以你很容易在火場裡面罹難。」

香港大火啟示錄！消防專家籲「見濃煙別跑」：留在房間最安全。（圖／新台派上線）

香港大火啟示錄！消防專家籲「見濃煙別跑」：留在房間最安全。（圖／新台派上線）

更多三立新聞網報導

香港大火後續 李家超：為災民提供過渡住宿安排、設立捐款帳戶

港火警民間有愛！市民築「人鏈」運送物資

香港宏福苑大火37歲消防員殉職 女友悲痛：想再牽一次手

香港宏福苑被大火吞噬！「中國貨」成致命殺手？港學者揭原因

