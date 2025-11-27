香港大火嚴重傷亡 台北市議會默哀1分鐘
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北27日電）香港新界大埔宏福苑大火釀嚴重傷亡，台北市長蔣萬安今天赴議會備詢，全場為此默哀1分鐘。此外，議員呼籲市府應盤點高樓消防戰力，並提供消防員更好裝備。
正在進行大廈維修工程的香港新界大埔宏福苑昨天發生大火，已造成至少55死，另有200多人失聯。
蔣萬安今天下午列席台北市議會接受總質詢，國民黨議員李明賢表示，他代表議會國民黨團希望備詢的市府官員一起為香港大火默哀1分鐘，隨後在場議員與蔣萬安及市府官員起立默哀。
另方面，國民黨北市議員陳炳甫透過臉書（Facebook）表示，香港惡火死傷慘重，台北強化高樓消防設備刻不容緩。
陳炳甫說，台北市同樣高樓密集，目前全市最高雲梯車僅70公尺（約23層樓），且僅1輛，萬一發生高樓層的火災，現場救援勢必面臨極大限制。
陳炳甫表示，市府必須立即盤點高樓消防戰力，包含雲梯車數量、設備更新，及全面稽查檢視老舊大樓耐震與消防改善、逃生設施，並提供消防員更好的防護裝備。
台灣民眾黨台北市議員林珍羽也透過臉書表示，台北市有四大迫切的消防與居住安全危機，包含老舊建物的引爆點、救災裝備的受限、都更與危老的牛步化、施工安全的黑洞。
林珍羽說，市府應積極推動高齡集合住宅的消防設備全面檢視，並評估編列補助經費，建立高風險老舊建物名單，主動提供輔導，檢視救災專業設備缺額及預算合理編列，專案加速高風險老舊社區都更及危老重建審議流程。
她表示，香港大火大樓外牆施工中的棚架建材，可能是此次火勢蔓延的原因之一，將要求台北市府嚴格檢視所有建築修繕工程的施工安全與防火規範，杜絕人為疏失。（編輯：蕭博文）1141127
