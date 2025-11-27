香港大火嚴重死傷！明天韓MAMA大獎「韓網喊停辦」 3組藝人今已出國

娛樂中心／綜合報導

MAMA今年將於28、29日在香港舉辦。（圖／翻攝自IG）

韓國年度音樂盛事MAMA大獎（2025 MAMA AWARDS）預計28、29日在香港啟德體育園主場館舉行，因香港大火死傷慘重，製作單位已緊急開會，目前沒有討論過取消。

本屆2025 MAMA AWARDS選在香港啟德主場館、啟德體育園，這次移師香港舉辦，甚至邀請楊紫瓊、周潤發兩位港星頒獎，主持人更是請來「青龍女神」金憓秀。第一天重要表演嘉賓有香港男團MIRROR，以及慶祝出道20週年的Super Junior，第二天則有去（2024）年以MAMA典禮精彩復出的GD。

香港大埔區公寓大廈惡火延燒，多棟31層樓高樓陷入火海。（圖／翻攝自X平台 @abeleung）

雖然目前已經多組藝人陸續出國飛往香港，今天早上可見ALLDAY PROJECT、Stray Kids和IVE現身仁川機場，因此目前預計活動會如期舉行。不過今（26）天當地爆出嚴重火災，消息傳回韓國，不少網友都在討論MAMA到底要不要繼續舉辦，尤其這次火災發生在香港偏北邊的大埔，MAMA場地則在南部，車程約20分鐘，許多韓國網友也擔心距離不遠。

