香港大火增至13人被捕涉誤殺 阻燃防護網全城搶購已缺貨

香港大埔宏福苑上週大火，港府證實維修商使用不阻燃綠色防護網。路透社



香港新界大埔區宏福苑上週三（11/26）發生大火，已尋獲151具遺體，另有30多人失聯。香港警方重案組持續調查，過去三天再拘捕10名男女，涉嫌誤殺，至今共拘捕13人。在港府週一（12/1）終於改口，證實大樓鷹架多處防護網檢測不合阻燃標準後，也傳出阻燃防護網已賣到缺貨。

香港商業電台報導，警方週一表示，最新被捕的九男一女為維修工程顧問、鷹架（棚架）工程包商及中間人，年齡在40至77歲，其中兩名男女獲准保釋候查，其餘則被扣留調查。

廣告 廣告

宏福苑大火發生翌日，港警已先逮捕三名男子，是負責宏福苑外牆維修工程的宏業公司兩名董事及一名工程顧問，三人已獲准保釋候查。

警方表示，在七棟失火大樓中，已完成五座大廈的搜查行動，另兩座大樓「宏昌閣」及「宏新閣」尚未完成搜查，但因部分結構不安全，將待驗證安全後再進入搜索，盼三週內完成搜證及搜查工作。

宏昌閣是上週三最先起火的大樓，目前僅四分之一完成搜查，尋獲八具遺體；宏新閣已有四分之三完成搜查，未尋獲遺體。警方稱，至今尚有30多人失聯。

維修商用不合格防護網 為省50萬釀慘劇

大火發生後，港府第一時間曾宣稱鷹架防護網「未發現不符合」阻燃標準的情況，並以國安法拘捕要求徹查的民間人士。至昨，港府終於表示，經過進一步查驗發現防護網確有不合標準。

香港保安局局長鄧炳強上週五（11/28）宣稱，相關部門已初步化驗防護網，初步發現達阻燃要求，但包圍大廈窗戶的發泡板則高度易燃。

在昨天的記者會中，鄧炳強則表示，強颱樺加沙9月吹襲後，防護網有多處破損，維修承建商購買2700卷、每卷54港元（約新台幣218元）的不合格棚網來修補，涵蓋宏福苑全部八棟大樓。

鄧炳強稱，今年10月，中環華懋大廈棚網起火，政府全港抽查後，宏福苑維修承建商再購買115卷、每卷100港元（約新台幣403元）的阻燃防護網，安裝在每棟大廈棚腳，以魚目混珠的方法通過檢查。

換言之，維修商使用不合格的防護網，共節省12.42萬港元（約新台幣50萬元），結果釀成七棟大樓全部燒毀，居民家破人亡的慘劇。

《香港01》報導，香港多間防護網銷售商表示，宏福苑大火後，阻燃防護網已迅速賣完，不知何時可恢復供應。有銷售商指出，阻燃和非阻燃棚網價錢相差一倍，以往是「隨便買一款都行」。

更多太報報導

香港大火35歲雙胞胎救護姊妹失蹤 家屬悲痛證實已「永遠離開」

有片／高市早苗引《進擊的巨人》名台詞 高喊「閉嘴，投資在我身上就對了！」

南韓酷澎個資外洩！ 自稱內部人士爆料：公司IT人員「一半以上是中國人」