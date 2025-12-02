香港大火增至156死！「唯一未波及」宏志閣住戶明起可回家取物

香港大埔宏福苑五級大火最新死傷通告！港府今（2日）下午公布，意外增至156人不幸罹難，29具遇難者遺體有待辨認，目前仍有30人失聯。執法部門表示，目前已完成4成宏昌閣搜查行動，宏新閣則完成9成，明後兩天容許宏志閣居民，返回住所一次以取回個人物品。

香港宏福苑大火2日通報已增至156死。（資料照／新華社）

綜合港媒報導，香港警方聯同民政事務總署及社會福利署，5時就大埔宏福苑五級火警召開記者會。警方表示，起火7座大廈中，已完成其中5座搜索。搜索行動2日下午1時因路祭暫停，路祭完成後會盡快恢復。截至下午4時，增至156死，包括一名殉職消防員，另有約30人失去聯絡；至於傷者則有79人，包括經治療後均已出院的12名消防員。

截至目前，香港警方已以涉嫌誤殺罪名拘捕15人，包括大判（總包商）工程公司、工程顧問公司、二判（分包商）搭棚公司及二判外牆工程公司等相關人士。部份人已獲准保釋，部份人正被扣查。

香港民政事務處則表示，明後兩天（即3日及4日）會安排宏志閣住戶回家一次，逗留約90分鐘，以取回重要物件。宏志閣是宏福苑8座大廈中，唯一未被波及的大廈。

