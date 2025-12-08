香港大火增至159人死亡、31人仍失聯 維修工程涉貪逮捕21人

香港新界大埔宏福苑11月26日下午發生大火，香港特區政府12月3日表示，宏福苑大火死亡人數增至159人，另有31人仍然失聯。當局已就這起香港近80年來最嚴重的火災逮捕21人，並正調查宏福苑翻新工程中可能存在的貪腐及使用不安全物料等問題。目前Yahoo新聞不斷更新已結束，若想了解更新內容，歡迎到香港大火專題持續追蹤。

Firefighters spray water on flames as a major fire engulfs several apartment blocks at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong's Tai Po district on November 26, 2025. A huge fire ripped through several high-rise blocks in a Hong Kong residential estate on November 26, killing at least 13 people, with media reporting that some residents were trapped inside. (Photo by AFP via Getty Images)

救援進度與最新動態

宏福苑大火11月26日下午3時左右發生，由三級火警一直升至最嚴重的五級大火，8棟樓有7棟全面燃燒，火勢於11月28日完全撲滅。

廣告 廣告

警方傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢12月3日下午公布死亡人數增至159人；在死者之中，140具遺體已初步確認身分，另外19具有待確認。



據公布，在這場大火中，至今有10名印尼女傭及1名菲律賓女傭死亡。

警務處處長周一鳴說，警方已完成對宏福苑7幢火災大樓的搜索，下一步將會檢查各大樓倒塌竹棚的底部，看能否找到失聯者的遺體。



他說，不排除有失聯者已被燒成灰燼，警方無法把他們帶回給他們的家人。

周一鳴同時公布，警方12月3日再拘捕了6名與宏福苑維修工程有關的人，此前警方已拘捕了15人。

香港政務司長陳國基12月1日下午率保安局長鄧炳強、廉政專員胡英明和警務處刑事及保安處長陳東說明當局對這場大火的調查結果。

陳國基表示，在最新調查中，調查人員在宏福苑搜集了20個圍網樣本，結果發現其中7個在阻燃性方面不達標準，且這些圍網都是在很難觸模到的地方才找到。

胡英明補充，宏福苑先前在維修時遇上颱風，不少圍網倒塌，維修包商於是重新購買圍網安裝，他們在香港本地購買的一批圍網未達阻燃標準，並把這些圍網用在不顯眼的地方，以規避當局檢查。

陳國基說，購買不達標準的圍網只能為維修公司節省一點點錢，但維修公司卻處心積慮使用這種圍網，行為惡劣。鄧炳強補充說，這次大火蔓延的速度極不尋常，當中涉及圍網及窗戶發泡膠板，不達標的圍網大都被焚毀，餘下圍網則有達阻燃標準。

宏福苑8棟大廈去年7月起展開大維修工程，涵蓋外牆打鑿、換喉、混凝土修補及窗眉重建等項目。外牆棚架自去年8月起搭建，至今已超過1年。

另外，由香港當局成立的大埔宏福苑援助基金，將會向每名死者家屬發放港幣20萬元（新台幣80萬元）慰問金，另外向每個家庭提供5萬元（新台幣20萬元）生活津貼。

TAI PO, HONG KONG - NOVEMBER 27: Several apartments remain on fire and rescue efforts continue at the Wang Fuk Court residential buildings, in Tai Po, Hong Kong, on November 27, 2025. Hong Kong said on Thursday that it contained its deadliest fire in decades, a blaze that ripped through a residential complex in Tai Po, killing 75 people and leaving 280 others unaccounted for, according to local media. So far, 65 people have died, including a firefighter, and 70 have been injured, including 10 firefighters, while 62 remain trapped inside the buildings, according to the South China Morning Post. (Photo by Emre Aytekin/Anadolu via Getty Images)

香港特首李家超11月27日說，相關救援工作不會停頓。目前政府已經開放了9個庇護中心，有超過500名居民正在使用。此外，政府正動用所有資源，為居民提供住宿安排，且已找到1000個住所可供使用，這些住所位於青年宿舍或酒店，可以讓受影響居民住宿，至少可以入住1至2個星期。

政府也動員了社會工作者、臨床心理學家、教育心理學家，為受影響居民提供協助，包括情緒支援、幼兒照顧等。

宏福苑基本資料

宏福苑於1983年落成，樓齡42年，為31層住宅，共有8幢大樓、共1,984個住房。火警前正進行外牆維修工程，外牆普遍覆上竹棚及保護網。

火災發生經過

宏福苑各棟名稱位置。製圖：Yahoo新聞

宏福苑大火發生於11月26日下午3時左右，由三級火警升至五級，是香港最高級別的火警。火勢一路延燒至今晨才大致受控。宏福苑共有8棟大樓，有7棟遭大火全面波及。

有人看到其中一幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快延伸至其他大樓的竹棚，並引發大量住房內部起火；也有居民表示，看到某幢大樓內的一個垃圾房首先起火。



多名居民稱住宅因維修工程而關閉窗戶，不少長者或行動不便者未即時察覺火警，是接到鄰居通知才得知要撤離。

法新社記者在火警現場聽到疑似竹材燃燒發出的爆裂聲響，並目擊濃煙自大樓竄出，火舌與灰燼直衝天際。

本次火警由三級一路升至最嚴重的五級大火，宏福苑大火為近80年來香港最嚴重的火災。官方公布的死亡人數已成為1948年永安公司倉庫大火以來最致命的火災，超越1996年的佐敦嘉利大廈火災（當時亦為嚴重災難），也比起2008年旺角嘉禾大廈火警更為慘重。

65歲袁姓住戶表示，他在這裡住超過40年，許多鄰居都是行動不便的長者。袁姓住戶說：「窗戶因維修而關閉，（有些人）根本不知道發生火警，是接到鄰居打電話通知才知道要撤離。」

起火原因各界推測

官方尚未公布確切起因。據居民與目擊者指出，26日下午3時左右，有人見到其中一幢大樓的竹棚起火，亦有居民表示看到某幢大樓的垃圾房首先起火。

易燃物料助長火勢

竹棚效應： 由於風大，大火迅速沿著易燃的竹棚蔓延至其他大樓，並波及大量住房內部。

違規物料疑慮： 保安局局長鄧炳強指出，大廈外牆的保護網、一些防水帆布及塑膠布在遇火後的蔓延速度與猛烈程度均「不尋常」，遠超合規格物料。

發泡膠板隱患： 消防員在未受波及的大樓窗戶上發現貼有發泡膠板，該物料遇熱極易燃燒蔓延，當局亦認為此情況不尋常。

HONG KONG, CHINA - NOVEMBER 26: Thick smoke and flames rise as fire engulfs high-rise residential buildings at the Wang Fuk Court complex on November 26, 2025 in Hong Kong, China. At least 13 people are dead and dozens of others injured as a major fire engulfed a residential apartment complex in Hong Kong's Tai Po district on November 26. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

Some residents report their family members' situations to the police and officials at a temporary shelter near the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong's Tai Po district on November 26, 2025. A huge fire engulfed a crowded Hong Kong high-rise complex, killing at least 36 people and leaving more than 200 unaccounted for in the city's worst blaze in decades. (Photo by Tommy WANG / AFP via Getty Images)

香港大火圖輯