香港大火增至36死、297人失聯 消防揪2點「不尋常」港府將嚴查

香港大埔的宏福苑高樓住宅群，週三（11/26）下午發生火災，延燒至今天（11/27）凌晨尚未撲滅。美聯社



香港大埔宏福苑高樓住宅群昨天（11/26）下午發生大火，延燒至今（11/27）凌晨尚未撲滅，香港特首李家超今凌晨證實，死亡人數增至36人，297人失聯；29名留院傷者中7人危殆。消防員滅火時發現，這些建物因施工鋪設的外牆物料，火勢蔓延速度比合規物料燒得更猛也更快，且還發現會令火勢快速蔓延的泡膠板，香港保安局長鄧炳強表示會向刑事方向調查。

香港無綫新聞報導，行政長官（特首）李家超凌晨1時許告訴記者，至今已有36人死亡、279人失聯；29人留醫，其中7人情況危急。李家超也表示火勢逐漸受控。

香港大埔的宏福苑高樓住宅群火災，從週三（11/26）下午延燒至今天（11/27）凌晨尚未撲滅，住戶裹著被褥在火場附近看著火勢。路透社

失火的建築群正進行外牆維修工程，建物外搭上了鷹架，並鋪設保護網、防火布、塑膠布等。

「香港01」報導，消防員滅火時發現，火勢在這些保護網、防火布、塑膠布上，蔓延速度比合規物料燒得更猛也更快，指情況「不尋常」；另外，若干大廈外牆窗戶的通風位置，貼有發泡膠板，同樣不尋常，因發泡膠板遇熱時，易助長火勢蔓延。

關於這些疑點，香港保安局長鄧炳強表示，會向刑事方向調查。特首李家超也說，房屋局將調查建物外牆保護物料是否符阻燃標準，必依法追究。

