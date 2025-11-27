香港大火增至55死270失聯 為當地1962年來最慘重

警消連夜強力的灌救之下，宏福苑火場熊熊大火，27日早上大致已經撲滅，不過，燒得面目全非、一片焦黑的大樓，仍不斷冒出黑色濃煙，加上部分住宅仍舊有明火出現，一整天下來消防雲梯車絲毫不敢懈怠，持續不斷的噴灑水柱。

香港地少人稠，位在新界大浦區的宏福苑，是當地典型的集合式住宅群，一共有8棟建築，31層樓高，住戶總數在4600到4800人之間，4成居民都是年齡在65歲以上的長者。

去年7月起，宏福苑就進行外牆整修工程，26日下午2時51分，F棟大樓「宏昌閣」的施工鷹架突然失火，短短半小時之內，火勢便沿著包圍大樓外牆的工地防塵網與竹製鷹架竄燒，並迅速擴散至社區內另外6座同在施工中的大樓。

幸運逃過這場劫難的住戶，對法新社採訪記者表示，火災發生時沒有聽到警鈴，是住戶們彼此示警大聲喊叫才及時離開。

宏福苑受災戶孫先生說道，「大家按門鈴、敲門通知鄰居，告訴他們快走，當時的情況就是這樣。」

這是香港自1962年以來最慘重的祝融之災，也是近17年來的首場五級大火。確切起火原因正在調查，維修工程承包公司的兩名董事與一名工程顧問，已經遭警方以涉嫌誤殺的罪名拘捕。

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，「我們警方有理由相信，相關公司的負責人存在嚴重疏忽，導致事故發生，火勢四處蔓延，一發不可收拾，導致重大的傷亡。」

特首李家超26日晚間召開跨部門緊急會議，啟動緊急事故監察及支援中心，下令全力善後，巡查全港所有正在進行維修的建築，確保安全，並前往醫院、臨時庇護所巡視。

另一方面，民間各界也徹夜馳援，多家企業捐款救災，大量民生用品、衣物、食物送到避難所，還有義工不眠不休的，為無家可歸的災民服務。