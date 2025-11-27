香港大火增至75死！美公寓3年前惡火成教訓

▲香港宏福苑大樓火災已造成至少75人死亡，至27日深夜仍有上百人失聯，火勢延燒超過30小時未熄滅。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑大火截至27日晚間11時，已奪75條人命，數百位居民至今音訊全無，成為香港63年來傷亡最慘重的城市災難之一，這場香港宏福苑大火也掀起國際關注，不僅讓台灣民眾想起四年前的城中城大樓火災，同時再度考驗全球40年以上老大樓的維護與管理。

根據香港01報導，香港消防處表示，截至今日晚上10時，這場火災共造成75人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。傷者中有12人性命垂危，28人嚴重受傷，16人狀況穩定，21人已出院。

這場大樓大火引發全球關注，也讓台灣民眾想起在2021年10月的的高雄城中城大樓火災，奪走46條人命，當時案件女子黃格格不滿郭姓男友疑似移情別戀，氣得把未熄滅的香灰倒在郭男高雄城中城大樓住處的沙發上，經過一段時間蓄積而引燃火勢，警消出動139輛消防車、377人搶救，但火勢難撲滅，城中城屬住商複合式大樓，且多年未妥善管理，許多樓層廢棄未使用，且堆滿雜物，也讓這棟1981年完工的被燒毀。

宏富苑大樓屋齡約42年，此次因大樓維修翻新工程釀災，全球屋齡超過40年老大樓管理維護近年來逐漸受到關注，在2022年紐約布朗克斯（Bronx）區一棟19層樓的大型公寓因低樓層電暖器故障引發火警，至少19人死亡，數十人受傷，毒濃煙從樓梯間亂竄，釀成重大傷亡。

紐約布朗克斯公寓完工於1973年，已經相當老舊，紐約市消防局長奈格羅（Daniel A. Nigro）當時提到，布朗克斯公寓的火勢雖不大，但濃煙卻異常兇猛，原因在於自動安全門沒有確實關好，強調在遭遇火警時，務必要在撤離過程中隨手關門。

此外，屋齡約50年的老公寓大樓，在消防與警報設備過時故障，也是傷亡慘重的原因之一。居民反映大樓灑水器幾乎全都故障，另一方面，由於大樓時常出現假警報，也讓住戶過於鬆懈。

