香港大火失控！44死、279人失聯...住戶怒控：警鈴根本沒響

香港新界大埔「宏福苑」26日下午爆發大火，火勢在短時間內全面失控，從外牆一路往上竄燒，最終延燒到8棟大樓中的7棟，截至今（27）日上午統計，已釀44死、279失聯。現場濃煙密布，住戶慌亂逃生，據香港媒體報導，許多住戶指出，火警當下「警鈴完全沒有響」，只能靠鄰居互相提醒逃命。

多名住戶回憶事發瞬間，有人下午返家時，先看到火花從高處飛落，掉在垃圾站後瞬間竄起火苗，接著火勢沿著外牆向上延燒，波及整棟大樓。當下整座大廈沒有任何警報聲響起，「我們那完全聽不到警鐘，味道越來越重、竹棚『啪』一聲爆開，才知道真的起火了！」一名居民說，不少人是聞到燒焦味或聽到爆裂聲，才驚覺不對勁。

住戶直言，火勢之所以蔓延得如此快，與社區近期施工環境脫離不了關係。宏福苑近來進行大規模修繕，工區長期雜亂，堆滿紙箱、廢料與發泡板等易燃物，甚至塞在公共空間。過去已有住戶抱怨施工髒亂、動線堵塞，如今大火沿著竹棚和紙箱一路助燃，讓灌救困難度大幅提高。

目前港府仍在調查警報系統是否失靈、施工安全是否疏忽，以及大樓管理是否存在漏洞。搜救行動仍在持續進行，社區居民心情沈重，只盼失聯者能平安返家。

