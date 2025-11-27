香港大火失聯 16歲少女最後傳訊：好辛苦

▲香港1名16歲黎姓少女在宏福苑大火後失聯，失聯前傳給男友的最後訊息曝光。（圖／翻攝自星島日報）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑五級大火，截至28日清晨，已知至少94人罹難、70人受傷，多人失蹤。1名16歲女學生黎凱琪失聯至今，親友心急如焚，但只能無奈等消息，而她生前的最後訊息也曝光，短短幾字讓人看了相當鼻酸。

根據港媒《星島日報》報導，黎凱琪與家人同住在宏福苑的宏泰閣1605室，她的男友指出，火災發生當天，黎凱琪剛放學到家不久，下午3點初曾傳訊表示失火，火勢蔓延至她們家，到下午3點23分發出最後的「好辛苦」後，便與外界失去聯絡，至今仍無音訊。

火災發生時，黎凱琪的爺爺、哥哥剛好不在家，逃過一劫，但黎凱琪與奶奶、叔叔則下落不明。她的男友和哥哥已多次聯絡消防熱線，並到社區中心、醫院尋人，甚至鼓起勇氣，查看警方及消防公布的遺體照片，仍沒有結果。最後只能無奈在社群平台發文，希望透過網路與媒體的力量，幫助他們盡快找到人。

雖然香港政府規劃28日上午完成滅火，等到能夠進入受火災影響的7棟大樓後，就要逐一爆破所有單位搜索，但不斷有本來看似已平息的火場再度冒出火花，消防只能盡量噴水柱，情況仍不容樂觀。

