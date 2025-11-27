香港大火奪命關鍵！恐怖「煙囪效應+強風」 增加滅火難度

香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」發生大火，專家分析，「煙囪效應」恐是這起火警救援困難的原因之一。美聯社



香港大埔宏福苑高樓住宅群昨天（11/26）下午發生大火，共延燒7棟大樓，已造成44人死亡、279人失聯。有專家分析，這場惡火撲救困難的關鍵在於高層建築「立體燃燒」的複雜性，煙囪效應加上強風，導致救災困難。

宏福苑26日下午2時51分發生火警，火勢迅速蔓延，官方傍晚6時宣布升級為五級火警事件。截至今天（11/27）上午7時，火勢終於逐步控制，但已有44人罹難、279人失聯。

根據《南方都市報》報導，業內人士指出，此次香港五級火警，其撲救困難點主要在高層建築「立體燃燒」的複雜性。宏福苑因屋齡老舊，近期正在進行維修，大樓外牆搭上棚架，失火後向上迅速蔓延，加上強風吹拂，形成「煙囪效應」，滅火難度大增。

至於何謂「煙囪效應」？指的是一種熱對流物理現象，在相對封閉的垂直空間中發生燃燒時，煙與熱氣會向上流動，例如在樓梯間、管井或電梯等管道空間中，導致高樓層一氧化碳濃度上升，容易中毒休克，火勢也會在短時間內擴大，逃生不易。

台南市消防局則在官網指出火災來臨時逃生關鍵，若是要避免濃煙嗆傷或燒燙傷，記得一定要「先關門後開窗」，如果出現「煙囪效應」時，濃煙平均每秒鐘會以3至5公尺的速度上升，在「垂直通道」（樓梯間）時，流動速度會比「水平」時快上好幾倍。

台南市消防局強調，火災時往上逃避濃煙是不可能的，所以若是通道沒有出現濃煙，火場逃生只有一個選項，那就是立刻「往下逃」；如果逃生通道有濃煙，謹記「小火快逃，濃煙關門」的觀念，關門有3個重點，要注意包括隔間牆為不燃材料、要有對外窗戶、門能阻擋濃煙，這樣才能延長避難逃生時間，提高火災發生時的存活機率。

