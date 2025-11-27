香港大火奪命！女星宣布「演唱會仍舉行」 3大調整曝光：收益全捐救災

娛樂中心／綜合報導

香港女星楊千嬅將捐出演唱會收益給災區。（圖／翻攝自IG @yeungchinwah）

香港新界大埔宏福苑昨日（26日）發生5級大火，全港籠罩在沉痛氛圍中，多項演藝活動也因此調整安排。原訂本月29日起在紅館舉行《楊千嬅 Live MY LIVE 2025》演唱會的香港歌手楊千嬅，經團隊研議後決定如期舉行，但為回應社會情緒與救災需求，宣布三項最新措施。

主辦單位表示，受檔期與製作流程限制，加上不少海外歌迷已預訂機票與住宿，演唱會最終決定維持原計畫，但會以更審慎方式呈現演出。首先，官方宣布取消「花籃祝賀」環節，並呼籲業界好友及粉絲將原本購買花籃的費用改為捐款，支持包括「東華三院」在內的本地救災平台。

廣告 廣告

其次，首場演唱會的收益，連同六場周邊商品的所有盈利，將全數捐給東華三院，用於支援火災救援及後續重建工作。主辦單位強調，希望透過實質行動為受影響的居民盡一份力。第三，演出內容也將有所調整。原定的煙火特效全面取消，部分段落將作適度修改，以更符合目前香港的氛圍。團隊強調，希望用音樂帶來溫暖與力量，陪伴觀眾度過艱難時刻。

楊千嬅及主辦團隊在聲明中表示，對宏福苑火災深感悲痛，感謝歌迷理解，共同以愛與行動支持受災市民，盼大家都能平安度過難關。

更多三立新聞網報導

韓女團成員爆秘密閃婚！峇里島辦超私密婚禮 「團員全缺席」原因曝光

「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別

香港大火！「男團成員衝現場」送物資救援 曝眼前景象嘆：市民太有愛

金唱片完整卡司揭曉！BP Jennie確定登上大巨蛋 「超豪華陣容」一次看

