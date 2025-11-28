香港大火奪命！建築「為何常用竹棚」？專家曝真實原因

大陸中心／彭淇昀報導

香港大埔宏福苑26日發生5級火警，火勢擴散波及7棟大樓，許多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。目前造成至少128人死亡、逾200人失聯。由於建築外圍包覆的是竹製棚架，網路上也出現大量疑問，為何香港仍普遍使用竹棚，而不改用金屬鷹架？相關專家與業界人士也對此做出說明。

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

至於外界關心的「為什麼香港至今仍大量使用竹棚而非金屬棚架？」根據《紅星新聞網》報導指出，香港多個竹棚業界團體曾在先前意外發生後說明，竹棚屬於香港沿用多年的傳統工法，歷史可追溯上百年。由於香港寸土寸金，許多老舊建物周邊空間十分狹窄，不易架設體積較大的金屬棚架，因此仍以竹棚為主流。若全面棄用竹棚，對小型工程與維修業者衝擊也相當大。

陽光城地產集團的土木工程師夏姓工程師補充，香港在2000年後已較少興建大型新樓宇，市面上以維修工程為主，因此對更新型鷹架材料的需求有限，也讓竹棚持續被沿用。他指出，竹材最大優勢就是價格低廉，但因屬脆性材料，剛性不足，抗彎與抗變形能力確實不如鋼材。

美國建築師宋詩宇博士也表示，竹棚的好處在於輕巧、成本低、容易搬運且可重複使用，但承重能力與耐用度本來就無法與金屬材質相比，折損風險較高。

香港建造業總工會理事長周思傑則提到，竹鷹架過往在香港十分普遍，是成本較低的選項。他強調，既然仍然會使用竹棚，相關安全規範和監督就更不能鬆懈，才能避免工安風險。

