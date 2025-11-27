香港大火奪命！火警關鍵「保命3步驟」曝光 濕毛巾掩口鼻更致命

生活中心／黃依婷報導

宏福苑內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海。（圖／AP授權）

香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯，火警發生後也凸顯正確逃生知識的重要性。新竹市消防局也曝光應對3步驟，並提醒民眾「濕毛巾摀住口鼻」並非有效做法，甚至可能造成反效果。

新竹市消防局根據新竹市消防局資訊，火災發生時最重要的應對原則是「示警→應變→報案」。發現火勢後應先大喊「發生火災了！」提醒他人，再依狀況做出適當應變，確認安全後再撥打119。

消防局也提醒，火場的濃煙上升速度極快，每秒可竄升3到5公尺，因此逃生方向務必「往下跑」，千萬不要往上逃。此外，民間常見的「濕毛巾摀住口鼻」並非有效做法，甚至可能造成反效果。由於火場氧氣已不足，使用濕毛巾反而可能讓人呼吸更加困難。

若火警發現得太晚，打開門縫即可見濃煙，且房間屬耐燃建材、門為實心門，這時應採取「關門就地避難」。房內可使用封箱膠帶封住門縫，沒有膠帶則可利用毛巾、衣物塞住縫隙，並連同冷氣或中央空調通風口一併封住，避免煙霧滲入，再到窗邊對外求救。

新竹市消防局強調「切勿躲浴室」，台灣及港澳地區的浴室多為塑膠門或玻璃門，且常設有通風孔，面對火災高熱容易熔化，使濃煙迅速侵入。浴室水量也不足以阻擋煙火，加上窗戶位置高、面積小，不利逃生與求救，反而容易造成憾事。

家醫科醫師施子健指出，火場黑煙含大量一氧化碳及有毒氣體，溫度更可能高達數百度，吸入恐造成致命傷害，因此首要原則是「遠離黑煙」。消防員李承翰也提醒，若逃生動線被封鎖，例如客廳起火，只能退回房間時，要記得「關門、封縫、到窗邊求救」。他也強調，避難時若手持毛巾反而會吸附更多黑煙，提高吸入風險。

