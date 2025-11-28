香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了

娛樂中心／綜合報導

香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。

關詩敏轉發宏福苑新聞直播畫面，盼神可以保佑香港。（圖／資料照）

關詩敏轉發宏福苑新聞直播畫面，也寫下希望神可以保佑香港，她有感而發「太無力了，只能透過直播，眼睜睜看著這個乘載著我對外婆記憶的家在熊熊大火中燃燒」，關詩敏也像所有罹難者、傷者以及失去家園的人們致上最深的慰問，文末還不忘放上3個雙手合十的符號。

據了解，宏福苑共8座大樓、均為31層樓高，可容納1984戶。火災發生當下，所有大樓外牆都搭著竹棚並蓋上保護網，多名目擊者指出，濃煙最先是由其中宏昌閣外牆竹棚竄出，火勢迅速向上延燒，之後波及其他大樓。

當地消防指出，今晨有局部單位仍冒出火光，目前滅火行動大致完成，預計今日早上9點爆破搜救7大樓各戶，確保無其他被困人士。警消表示，宏昌閣和宏泰閣這2棟大樓火勢猛烈，死傷者主要集中於宏昌閣和宏泰閣。火災已釀成94人死亡，包含一名消防員殉職；傷者76人，當中有12人命危。

